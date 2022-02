Otniela, în lacrimi pe Instagram. Ce a pățit vedeta: „Îmi este greu”

Otaniela, în lacrimi pe Instagram. Fosta concurentă a emisiunilor „Ferma vedetelor” și „Bravo Ai Stil: Celebrities” este una dintre cele mai îndrăgite apariții din show-biz-ul românesc. Este de o frumusețe răpitoare, iar carisma ei îi atrage ca un magnet pe cei din jur. Însă cu toate acestea, în spatele fericirii pe care o afișează, Otniela Sandu are și clipe în care cedează din cauza emoțiilor prea puternice.

Zilele trecute, Otniela a avut o apariție șocantă pe rețelele de socializare. Vedeta a postat o fotografie în care a apărut cu ochii în lacrimi. Influencerița le-a mărturisit fanilor săi că există momente în viața ei când este nevoită să renunțe la „masca” „imaginii perfecte” și să-și afișeze și latura sensibilă. Recunoaște că nu o face prea des pentru că nu își dorește să îi împovăreze pe cei din jur cu problemele ei.

Urmăritorii săi au încercat să o facă să uite de situația dificlă prin care trece și i-au transmis mesaje de încurajare: „Ești o femeie puternică. Te ridici întotdeauna. Nu te lăsa doborâtă de nimeni și nimic.”; „Asta este viața, Otniela. Cu bune, cu mai puțin bune. Important este să ne ridicăm de fiecare dată și să îi zâmbim vieții chiar și atunci când nu sunt bine. Ești un om minunat, cu o naturalețe aparte.”, sunt două dintre comentariile care i-au mai ridicat moralul vedetei.

Otniela și Radu Constantin, iubitul ei, sunt împreună de ceva vreme. Potrivit tânărului de 26 de ani, iubita sa are „obiceiul” de a face lucruri trăsnite. Radu a povestit unul dintre episoadele care s-ar fi putut încheia tragic.

A lăsat cuptorul deschis! Opt ore a mers cuptorul, până am venit eu acasă. Am zis, ce-i căldura asta, nu mai fusese niciodată așa de cald! Am intrat în bucătărie și am văzut.

Era o căldură… Furculițele erau fierbinți. Doamne, bine că nu a luat foc, bine că nu am făcut pagube pe la vecini, să avem de plătit”, a povestit Radu.