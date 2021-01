Cum era Otniela Sandu să dea foc casei în care stă. Ce greșeală gravă a făcut, putea fi o tragedie

Pentru fanii show-ului ”Ferma” numele de Otniela Sandu este deja cunoscut. Pentru cei mai puțini familiarizați cu numele tinerei, Otniela a participat la show-ul ”Supraviețuitorul”, în urmă cu trei ani. Show-ul era difuzat tot la PRO TV.

Fosta concurentă Ferma, Otniela Sandu, a apărut recent, la ”Vorbește Lumea”, pentru prima dată alături de iubitul ei. Otniela Sandu și Radu Constantin sunt de ceva vreme împreună, chiar dacă se zvonea că ar fi făcut cuplu cu Vali Bărbulescu, după despărțirea acestuia de Delia. Presupusa relație dintre Otniela Sandu și Vali Bărbulescu a rămas exact așa, la stadiul de zvon.

Invitați la emisunea moderată de Cove și, mai nou, Lore, Otniela Sandu a fost supusă unui chestionar fulger despre cum l-a cunoscut pe Radu și cum le merge relația. Peripețiile blondei Otniela Sandu, conform iubitului, sunt multe.

Prima dintre ele, povestită de Radu, este un moment mai dramatic. Episodul relatat de iubitul blondei face referire la momentul în care aceasta era să dea foc casei în care locuiesc amândoi.

”A lăsat cuptorul deschis! Opt ore a mers cuptorul, până am venit eu acasă. Am zis, ce-i căldura asta, nu mai fusese niciodată așa de cald! Am intrat în bucătărie și am văzut.

Era o căldură… Furculițele erau fierbinți. Doamne, bine că nu a luat foc, bine că nu am făcut pagube pe la vecini, să avem de plătit”, a povestit Radu.