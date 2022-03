Otilia Bilionera, în pericol la Survivor România 2022: „Am început să sângerez”

Otilia Bilionera a venit cu primele reacții după ce a fost nevoită să părăsească ,,Survivor România 2022″. Celebra cântăreață le-a oferit fanilor câteva explicații despre starea sa de sănătate care a făcut-o să renunțe la visul de a pune mâna pe marele trofeu. Ce s-a întâmplat cu vedeta și cum s-a simțit în toată perioada petrecută în Republica Dominicană?

Survivor România a mai pierdut o concurentă veritabilă de la feminin. Otilia Bilionera a fost nevoită să părăsească show-ul sportiv din cauza problemelor de sănătate. Vedeta a revenit în țară și a decis să aducă mai multe detalii fanilor despre cele petrecute în Republica Dominicană.

Solista a mărturisit că nu s-a simțit deloc bine încă de la început, dar cu toate astea a reușit să reziste câteva luni în competiție. Șatena a subliniat că a avut o infecție urinară înainte să părăsească țara, dar care din cauza condițiilor precare s-a agravat pe zi ce trece.

Ea a fost nevoită să ia antibiotic pe stomacul gol, lucru care i-a dăunat și i-a adus dureri incredibile de stomac. Inițial i s-au inflamat ovarele, ulterior a avut parte de sângerări gastrice. Fanii săi sunt fericiți pentru că acum are parte de îngrijirile necesare și urmează să se însănătoșească în viitorul foarte apropiat.

„Sunt obosită, am ajuns aseară și m-am culcat la 5, după fusul orar din Dominicană. Am stat aproape 2 luni. Când am deschis telefonul, nu mai știam parola. Eram foarte curioasă să văd ce se întâmplă. Nu mai știam să umblu pe el. Am avut probleme de sănătate de la început, acum sunt relaxată că mă pot trata. Mulți zic de ce m-am dus bolnavă acolo, dar nu eram. Ni s-au făcut analize atunci. Eu doar am avut o infecție urinară care s-a manifestat înainte de competiție.

Doctorul mi-a dat antibiotic, m-am simțit ok. Eu nu știam că este atât de frig, eu am luat haine mai subțiri. Adormeam tremurând, am dormit cu Andreea în brațe. A început să ne doară și picioarele pe care dormeam acolo. După 2 săptămâni de frig, mi s-au inflamat ovarele. Am primit iar antibiotic pe stomacul gol.

Apoi au început durerile de stomac, nu mai dormeam noaptea și am început să sângerez gastric. Nu mai puteam să continui în condițiile acelea. Eram speriată, nu știam ce mă fac. Îmi făceam scenarii că ies cu picioarele înainte de la Survivor. Nu aș mai merge, e mai greu decât credeam. Depinde de fiecare, Laura și Elena rezistă eroic”, a mărturisit Otilia Bilionera în emisiunea lui Cătălin Măruță PRO TV.