Ce probleme de sănătate are Otilia Bilionera la Survivor 2022. A început să plângă în fața tuturor

Otilia Bilionera a fost o surpriză pentru fanii emisiunii „Survivor România 2022”. Nimeni nu se aștepta ca celebra cântăreață să accepte participarea la un alt reality show. Aceasta a reușit să se acomodeze în Republica Dominicană cu noile condiții aspre și treptat să devină chiar mai trasparentă cu publicul de acasă. Ce probleme de sănătate are solista? Amintirile groaznice au făcut-o să izbucnească în lacrimi.

Otilia Bilionera este una din surprizele sezonului nou al Survivor 2022 care se difuzează acum pe Pro TV. Majoritatea fanilor nu credeau că o s-o vadă într-un proiect atât de greu, dar iată că reușește în continuare să facă față provocărilor din Dominicană.

Vedeta a izbucnit în lacrimi la consiliul de aseară, ulterior mărturisind tuturor că se străduiește să rămână în competiție chiar și cu problemele de sănătate pe care le are. Cei propuși la eliminare în ediția de ieri seară au fost: Radu Itu, CRBL și Otilia.

Cei trei concurenți de la Faimoși sunt acum la mâna telespectatorilor. După ce Laura Giurcanu a nominalizat-o, solista a început să plângă în fața tuturor și a subliniat că este o fire bolnăvicioasă, iar faptul că nu mănâncă și nu se odihnește așa cum trebuie nu o ajută deloc.

Cântăreața a declarat că starea sa este foarte schimbătoare și că este cea mai sensibilă din show-ul de supraviețuire, dar încearcă să ajungă cât mai departe în concursul sportiv.

”În legătură cu problemele de sănătate, într-adevăr, au fost. Nu mănânc, sunt foarte slăbită. Am o sensibilitate. Sunt mai bolnăvicioasă de fel. Îmi pare rău! Mă feresc de frig, cât pot, acasă, mănânc sănătos. Aici, condițiile au fost foarte grele. Frig.

Nici nu mi-am luat niște șosete mai groase cum are Laura, ca să mă feresc. Ploi. Asta este! Nu pot schimba. Asta sunt. Cu toate problemele mele de sănătate am reușit să aduc puncte echipei mele. De multe ori am câștigat, am adus puncte importante. Cu toate problemele mele am reușit să dau tot. Am dat tot!

Asta este, o înțeleg pe Laura, da, sunt cea mai sensibilă de aici. Nu știu, poate îmi revin, poate nu. Starea mea este foarte schimbătoare. Mi-au scos doi litri de sânge din abdomen. Mă panichez. Lasă-mă să mă panichez, dacă nu îți pasă, asta e. Treaba ta! Noi suntem fete, avem ovare, suntem mai sensibile le chestia asta.”, a mărturisit aceasta.