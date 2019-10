Robert Forster a murit. Actorul din Breaking Bad avea o nominalizare la Oscar şi peste 100 de filme

Robert Forster a murit, vineri, la vârsta de 78 de ani. Actorul din Breaking Bad a încetat din viață chiar în ziua în care a fost lansat cel mai recent film al său. El a devenit cunoscut în urma unor roluri precum cele din filmele Jackie Brown și Twin Peaks. A avut o nominalizare la Oscar și a jucat în peste 100 de filme.

Robert Forster era cunoscut la Hollywood mai ales pentru rolurile secundare jucate în anii ’60. Actorul a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul Max Cherry din filmul lui Quentin Tarantino, Jackie Brown, din 1997.

A mai jucat în filme precum The Descendents / Descendenții, Mulholland Drive / Calea Misterelor, Olympus Has Fallen / Cod Roșu la Casa Albă și London Has Fallen / Cod roșu la Londra. A primit roluri și a jucat și în seriale foarte cunoscute la nivel mondial, precum Alcatraz, Twin Peaks și Breaking Bad.

Robert Forster s-a stins din viață vineri, 11 octombrie 2019, chiar în ziua în care a fost lansat cel mai recent film al său, El Camino: A Breaking Bad Movie. Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut.