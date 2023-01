Ordinul dat de Vladimir Putin în Rusia. Ce vor vedea cetățenii care merg la cinema

Astăzi, mai sunt români la vârsta senectuții și care au prins primii ani de comunism în România. Majoritatea și-aduc aminte de cinematografele pline de oameni care urmăreau siderați filmele de propagandă făcute de comuniști, în care-și lăudau realizările și liderii de partid. Același lucru se întâmpla și în URSS-ul lui Stalin și a celorlalți lideri care i-au urmat. Este un episod pe care unii l-ar vrea uitat, dar se pare că este readus în actualitate, sub altă formă, după ordinul dat de Vladimir Putin în Rusia.

Ordinul dat de Vladimir Putin în Rusia pentru cinematografe

Am intrat deja în 2023, iar bombardamentele și asediile continuă în Ucraina. Liderul de la Kremlin, deși declara că este dispus să negocieze încetarea focului, în realitate nu renunță la ideea de a decima totul în calea armatelor sale. Ba mai mult de-atât, se pare că recurge la metodele deja arhi-cunoscute de propagandă, ca pe vremea lui Stalin.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, televiziunea find încă la începuturi, singurul mod în care se puteau afla știri despre front era în cinematografe. Practica era folosită atât în Occidentul măcinat de armata nazistă, cât și la Moscova și în tot imperiul rusesc. Se pare că acest gen de propagandă, în cele din urmă, nu a fost nici până astăzi uitat în Rusia lui Vladimir Putin.

Așa se face că, ordinul dat de Vladimir Putin în Rusia este ca în cinematografe să se asigure, până în februarie, proiecția filmelor documentare dedicate invaziei Ucrainei și luptei împotriva ideologiei „neonaziste”. Cu alte cuvinte, rușii vor uita de „The Batman”, „Avatar: The way of Water”, și vor urmării propaganda rusească în acțiune.

Vezi și: Propagandiștilor lui Vladimir Putin le-a ajuns cuțitul la os. Ce avertisment le transmit cetățenilor ruși: „Am râs de faptul că Ucraina e neajutorată”

Cinematografele rusești și propaganda disperată de la Kremlin

Ordinul dat de Vladimir Putin în Rusia este unul halucinant, dar ținând cont de mersul războiului și o izolare tot mai accentuată, este un demers justificat în opinia liderului rus. Kremlinul a precizat într-un comunicat că Ministerul Culturii are termen până la 1 februarie pentru a pune în aplicare ordinul.

Ordinul dat de Vladimir Putin Ministerului Apărării este să acorde asistență cineaștilor ruși care vor produce documentare dedicate „eroismului participanților la operațiunea militară specială”, a declarat Kremlinul, folosind termenul oficial pentru ofensivă.

Putin a șocat lumea prin trimiterea de trupe în Ucraina la 24 februarie, afirmând că țara pro-occidentală trebuie „demilitarizată” și „de-nazizată”. Ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a primit ordin să-i prezinte președintelui un raport cu privire la aceste eforturi până la 1 martie.

De la începutul campaniei militare a Moscovei, canalele de televiziune de stat au intensificat propaganda lăudând trupele rusești care luptă în Ucraina drept eroi. În Rusia, mass-media independente au fost suspendate sau închise, iar mulți jurnaliști au părăsit țara. Criticile la adresa ofensivei din Ucraina se pedepsesc cu închisoarea, în timp ce cuvinte precum „război” și „invazie” sunt interzise.