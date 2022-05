Orașul unde locuiesc cei mai mulți miliardari. New York nu mai este pe primul loc

Un sfert din cei 2.755 de membri ai listei Forbes World’s Billionaires din 2021 trăiesc în doar 10 orașe. Inclusiv peste 10% care locuiesc în doar patru metropole chineze, și în Beijing. Pentru prima dată în ultimii șapte ani, New York a pierdut locul 1, deoarece Beijingul a înregistrat un câștig net de 33 de noi miliardari. Capitala chineză găzduiește acum 100 de miliardari, depășind la limită New York-ul cu 99. Toate cele 10 orașe au înregistrat creșteri nete de rezidenți miliardari, reflectând creșterea globală a miliardarilor din ultimul an.

Alimentate de rezistența la pandemie a Chinei, cele patru orașe chinezești de pe lista din acest an, Beijing, Shanghai, Shenzhen și nou-venitul Hangzhou. cele patru orașe au adăugat 96 de miliardari, în comparație cu un câștig net de 53 în celelalte șase orașe, spune Forbes.

Shenzhen a sărit de pe locul șapte în topul celor mai populare orașe pentru miliardari pe locul 5. Hangzhou s-a strecurat pe locul 10. Din lista Forbes a fost eliminat orașul-stat Singapore de pe listă. Shanghai s-a menținut pe locul 6.

În ciuda unui an turbulent în statul Empire State, New York City a adăugat 7 noi miliardari. De cealaltă parte, Londra a numărat, de asemenea, 7 rezidenți miliardari în plus, chiar dacă a coborât de pe locul 5 pe locul 7 în topul celor mai populare locuințe pentru averi de zece cifre.

În completarea topului 10, Moscova a coborât de pe locul 3 pe locul 4, Hong Kong a scăzut de pe locul 2 pe locul 3, în timp ce Mumbai și San Francisco, ambele cu 48 de miliardari, au ajuns la egalitate pe locul 8.

Celebra publciație Forbes spune că Beijingul a adăugat 33 de noi miliardari. Se pare că statul chinez și-a revenit rapid după problemele cauzate de pandemie. La nivel genreal, China a urcat de pe locul 4 pe locul 1 în lista anuală Forbes.

Cel mai bogat nou-venit din Beijing este Wang Ning, în vârstă de 34 de ani, a cărui afacere în plină expansiune cu jucării Pop Mart a devenit publică în Hong Kong în decembrie 2020.

Zhang Yiming, cel mai bogat locuitor al capitalei Beijing și fondator al senzației social media TikTok, și-a dublat averea netă, ajungând la 35,6 miliarde de dolari.

De cealaltă parte, locul doi i-a fost atribuit celebrei metropole americane, New York, având doar 99 de miliardari. Miliardarii din New York se pot consola cu faptul că valoarea lor netă cumulată rămâne cu 80 de miliarde de dolari mai mare decât cea a miliardarilor din Beijing.

Michael Bloomberg, cu o valoare de 59 de miliarde de dolari, este în continuare cea mai bogată persoană din oraș.

Printre noii veniți din Big Apple se numără Boris Jordan. Originar din Long Island, este fondatorul distribuitorului de canabis Curaleaf.

Alți noi miliardari sunt Alexis Lê-Quôc și Olivier Pomel, cofondatori ai firmei de monitorizare a cloud-ului Datadog, mai arată Forbes.