Oraşul în care o casă a ajuns să coste puţin peste 2.000 de lei. Ce trebuie să faci imediat cu locuinţa

Cumpărarea unei case nu este același lucru cu cumpărarea unei perechi noi de pantofi sau a unei mașini la mâna a doua. Asta implică mult mai multe aspecte, în comparație cu pantofii, de la bugetul calculat pentru achiziție și până la cel pentru reamenajarea casei, dacă vorbim totuși de o casă ceva mai veche. Dar, dacă știi că ai un buget limitat, eixstă o șansă, și anume oraşul în care o casă a ajuns să coste puţin peste 2.000 de lei. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.

De ce anume trebuie să ții cont când cumperi o casă mai veche

Prețurile caselor sunt, de obicei, de ordinul a 6 cifre. Pentru mulți dintre noi, cumpărarea unei case este doar un vis iluzoriu. Pentru cei care reușesc, aceasta va fi probabil cea mai mare aventură din viață. Ei bine, nu trebuie să fie așa. Am pornit în căutarea celor mai ieftine case din lumea dezvoltată și am fost surprinși de ceea ce am aflat.

Statele Unite și Europa încă mai au câteva mine de proprietăți neexplorate, unde puteți găsi proiecte de renovare minunate și chiar proprietăți gata de mutare la prețul unei mașini la mâna a doua. Să luăm, de exemplu, oraşul în care o casă a ajuns să coste puţin peste 2.000 de lei.

Dar acestea vor veni cu unele condiții, cum ar fi obligația de a le renova sau de a le ocupa. În Europa, de obicei, nu este cazul, proprietățile sunt vândute ca proprietăți libere de orice sarcini, cu prețuri începând de la 1.000 de euro. Și nu vorbim despre prețul de pornire la o licitație imobiliară, acesta este prețul real cerut.

Dacă vorbim de achiziția unei case mai vechi, ne vor atrage caracterul, farmecul și personalitatea unică, iar aceste calități sunt de netăgăduit. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care mulți cumpărători de case nu își pot imagina să se mute într-o construcție nouă. De asemenea, casele mai vechi sunt adesea construite în locații de primă mână, cu prețuri mai mici decât cele ale clădirilor înalte moderne.

Vezi și: Satul superb din Europa unde casele se vând cu 1 euro. Te vei îndrăgosti imediat de acest loc

Care este oraşul în care o casă a ajuns să coste puţin peste 2.000 de lei

Acum că ai toate aceste date pe care va trebui să le verifici, îți spunem și care este oraşul în care o casă a ajuns să coste puţin peste 2.000 de lei. Bine, ideea este că proprietatea a cărei valoare de achiziție este de 500 de dolari, așa cum scriam anterior, se află dincolo de ocean, în Statele Unite ale Americii, ceea ce clar va implica și alte costuri relativ mari.

Dar, odată ajuns în oraşul în care o casă a ajuns să coste puţin peste 2.000 de lei, nu o să mai vrei să pleci de aici. Casa în sine, situată în Detroit, va necesita o investiție de renovare, de altfel singura obligativitate a viitorului proprietar dacă achiziționează această casă.

Dar, așa cum spuneam, până la achiziția casei mai sunt alte lucruri de luat în considerare, mai ales dacă nu ai viza americană, plus transportul, plus multe alte aspecte de ordin social și economic. Dar, dacă ești tipul aventuros și căruia-i place să riște, ai toate șansele să ajungi proprietarul unei case vechi în Detroit, USA.

Câteva detalii despre Detroit

Și că tot am vorbit de Detroit, trebuie să-ți mai spunem ceva. Doar în 2015, conform unui studiu, 62.000 de proprietăți au fost executate silit din cauza impozitelor neplătite. Aproximativ jumătate au fost scoase la licitație pentru 500 de dolari bucata.

Dar, cumpărarea de case sau de terenuri libere pentru 500 de dolari ar putea suna atrăgător, chiar și într-un oraș atât de tulbure ca Detroit. La urma urmei, uitați-vă la New York, decenii de criminalitate și degradare au făcut loc unui boom imobiliar care a îmbogățit chiar și cartierele periferice ale clasei muncitoare.

Proprietățile care se vindeau cu mii de euro în vremurile rele de altădată valorează acum milioane. Dar nu există garanții. Există oportunită, dar există provocări uriașe, iar dacă ai impresia că poți cumpăra o proprietate cu 500 de dolari și să aștepți câțiva ani până când Detroit își va reveni, va fi dificil.

În același an, 2015, Loveland Technologies, o companie de cartografiere care a studiat toate proprietățile din Detroit, estima că jumătate dintre proprietățile care se confruntau cu executarea silită sunt ocupate, găzduiau aproximativ 100.000 de locuitori din Detroit. Așa că, este cazul să te decizi dacă vrei sau nu să faci această mutare.

Cinci zone cu potențiale probleme la casele mai vechi

Achiziționarea unei case mai vechi poate fi o investiție excelentă, în special pentru cei care cumpără pentru prima dată o casă, dacă știți la ce probleme potențiale să fiți atenți înainte de a semna pe linia punctată. În timpul procesului de cumpărare, asigurați-vă că sunteți atenți la cel puțin cinci zone cu potențiale probleme la casele mai vechi, și anume:

1. Instalații electrice și sanitare vechi sau necorespunzătoare

Refacerea cablurilor și actualizarea instalațiilor sanitare sunt proiecte costisitoare și de amploare, motiv pentru care multe case mai vechi au încă instalațiile electrice originale cu butoane și țevi din fontă. Ambele prezintă riscuri de siguranță, deoarece un sistem electric vechi poate provoca un incendiu, iar țevile corodate pot duce la scurgeri și la un debit slab al apei.

2. Urme de radon

Radonul este un agent cancerigen creat prin descompunerea naturală a uraniului în sol, apă și roci. Când acest lucru se întâmplă în natură, se disipează și nu reprezintă o amenințare. Dar dacă radonul rămâne blocat într-o locuință, devine periculos pentru oameni. Multe locuințe de dinainte de 1970 nu au fost construite ținând cont de acest lucru, așa că pot fi mai susceptibile la acumularea de radon.

3. Materiale periculoase

Casele mai vechi sunt mai susceptibile de a conține materiale periculoase, inclusiv plumb și azbest. Plumbul a fost utilizat în mod obișnuit în vopsirea exterioară și interioară până în 1978 și în cadrul sistemelor sanitare construite înainte de mijlocul anilor 1980. Acest plumb se poate scurge în mediul înconjurător și în sistemul de apă, provocând probleme de sănătate semnificative. Azbestul a fost, de asemenea, utilizat în șeminee cu gaz, izolații, acoperișuri și compuși de peticire a plăcilor de perete până în anii 1970, când oficialii au devenit conștienți de riscurile pentru sănătate.

4. Preocupări legate de fundație sau de structură la casă

În timp, chiar și cele mai solid construite case pot forma fisuri și denivelări în placa de fundație. Acest lucru poate provoca coroziune, putregai uscat, deteriorări cauzate de umiditate și alte riscuri. Atunci când inspectați o casă mai veche, verificați dacă ușile și ferestrele se blochează ușor, dacă există fisuri vizibile în pereți, țiglă crăpată și podele inegale, deoarece acestea sunt semne comune ale problemelor de fundație.

5. Detectoare de fum și detectoare de monoxid de carbon disfuncționale

În multe state, alarmele de fum și detectoarele de monoxid de carbon sunt obligatorii la fiecare nivel al unei locuințe. Dar chiar dacă o locuință dispune de ambele, este posibil ca acestea să fie învechite sau să nu funcționeze corespunzător. Deoarece detectoarele de fum și detectoarele de monoxid de carbon nu reprezintă de obicei o prioritate atunci când se caută o casă, este ușor să uităm să ne asigurăm că sunt prezente și să testăm dacă funcționează corect.

Vezi și: Orașul din Europa unde casele se vând cu 6 lei. Care este condiția impusă apoi