Oraşul din România în care poţi culege lămâi, portocale şi banane direct din copac. Te simţi ca într-un paradis exotic

Poate pare greu de crezut, însă există un oraș din România în care poți culege lămâi, portocale și banane direct din copac. Experiența ce ne duce cu gândul la un paradis exotic a putut deveni realitate la noi în țară datorită planurilor ambițioase ale unui singur om.

Suntem obișnuiți să le vedem mereu în piețe, magazine și supermarketuri, dar câți români au avut vreodată ocazia să culeagă lămâi, portocale sau banane direct din copacul în care cresc?

Un român ambițios a reușit ce ar părea imposibil la noi în țară: să aducă acasă această experiență de care ne-am putea bucura doar dacă avem șansa de a vizita un paradis exotic.

Domnul Nelu nu este specialist în specialist în botanică. Cu câțiva ani în urmă, a cumpărat dintr-o florărie din Cluj – Napoca mai multe ghivece artizanale mici. După ce a ajuns acasă, în Alba Iulia, bărbatul a transferat plantele din vasele în care le cumpărase în sera sa.

Le-a oferit toată atenția sa și a făcut tot posibilul pentru a crea pentru ele condițiile de care ar avea parte dacă ar fi crescut în mediul natural: le-a udat zilnic, le-a ținut la temperaturi ridicate. Chiar și atâtea eforturi, nimeni nu s-ar fi așteptat la asemenea rezultate.

Cei doi bananieri din sera domnului Nelu au crescut spectaculos, ajungând la peste șase metri înălțime și sunt plini de roade. La un moment dat, au avut ciorchini cu fructe care cântăreau fiecare în jur de 40 de kilograme, potrivit Alba24.

În sera din Alba Iulia au mai fost plantați și smochini, lămâi și portocali.

