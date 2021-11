Orașul din România cu cele mai multe zile însorite. Românii pot admira și un ‘templu metafizic’ aici

Un oraș din Prahova este considerată localitatea cu cele mai multe zile însorite din an, fiind amplasată într-un amfiteatru natural și cu o climă ideală.

Localitatea unde sunt cele mai multe zile însorite

Este vorba despre municipiul Câmpina, situat în Valea Prahovei. Are o suprafață de 2.343 ha și o populație de 38.758 de locuitori, situându-se imediat după municipiul Ploiești ca și mărime. Are de la 160 până la 180 de zile cu soare pe an și o durată de strălucire a soarelui de 2.100 – 2.200 de ore anual.

Există câțiva factori care contribuie la acest climat ideal, iar unul dintre cei mai importanți este amplasarea geografică a localității. Câmpina se află la o altitudine de circa 450m, în zona subcarpatică, pe o terasă modelată de trei râuri: Doftana, Câmpinița și Prahova.

Orașul are o poziție de adăpost, datorită munților și dealurilor din jur, o depresiune ferită de vânturile puternice de la câmpie și acțiunea crivățului. Coordonatele geografice care se întâlnesc în centrul localității sunt: paralela 45 de grade și 10 minute latitudine nordică și meridianul 25 de grade şi 42 minute longitudine estică.

Potrivit măsurătorilor, temperatura medie multianuală este de 9,5 grade Celsius, de până la 37 de grade Celsius vara, iar vara cu minime de până la -21 grade Celsius. Localitatea are în mediu 170 de zile cu soare pe an.

În Câmpina a fost construită prima casă experimentală solară

Precipitații au o medie de 500 – 700 mm/an, iar numărul anual de zile cu soare fiind cel mai mare din țara noastră, între 160 și 180, cu o durată de strălucire a soarelui de 2.100 – 2.200 de ore. Totodată, localitatea are un aer cu efecte puternic curative, datorită combinației de factori geografici.

Savantul Henri Coandă s-a folosit de potențialul solar al orașului, atunci când a construit prima casă experimentală solară din România. Culorile deosebite ale orașului l-au inspirat și pe Nicolae Grigorescu. Pictorul celebru a lucrat o perioadă în Câmpina.

Tot aici, Bogdan Petriceicu Hasdeu construiește un „templu metafizic”, în memoria fiice sale, moartă la 18 ani. Câmpina devine oraș în anul 1864, cu statul de vamă pe drumul spre Transilvania. În perioada modernă este cunoscută și pentru bogata industrie a petrolului, care a atras atunci numeroase investiții străine.

Câmpina se învecinează la est cu Telega, la nord cu comunele Cornu și Brebu, la vest cu Poiana Câmpina, iar la sud cu comuna Bănești. Câmpina este cel mai însorit amfiteatru natural din România, datorită faptului că este situată în zona subcarpatică, pe o terasă modelată de o rețea hidrologică care cuprinde cele trei râuri: Prahova, Câmpinița și Doftana.