Orașul din România care plătește cel mai bine IT-iștii. Aici trebuie să te muți

Acești IT-iști sunt cel mai bine plătiți din domeniu, conform informațiilor publicate de Ziarul Financiar. Se pare că domeniul IT este unul dintre cele mai bine plătite domenii din țara noastră, iar, în general, salariile medii sunt de 7.700 lei pe lună. Nu este de mirare că din ce în ce mai mulți tineri se îndreaptă către o astfel de carieră.

Orașul din România care plătește cel mai bine IT-iștii

Astfel că județul Cluj oferă IT-iștilor cele mai mari salarii din țară, iar pe locul doi se clasează Capitala, pentru al cincilea an consecutiv. În jur de 100.000 de angajați din domeniul IT primesc 7.067 lei lunar, fiind urmați extrem de aproape de cei din Timiș (6.900 lei), Ilfov (5.968 lei) și Iași (5.762 lei). Județul Brașov (5.652 lei) este ultimul din lista orașelor care oferă cele mai mari salarii din domeniul ITC.

„În Cluj, sunt mai bine plătiți, pentru că numărul proiectelor este mai mare decât numărul specialiștilor disponibili. În județul Cluj, lucrează peste 22.000 de specialiști – de patru ori mai puțini față de București. În plus, costul vieții din Cluj este cel mai ridicat din țară. Dacă vor să atragă candidați, angajatorii trebuie să țină cont de acest aspect.”, a declarat Andrei Kelemen, CEO Cluj IT Cluster.

An de an, în jur de 12.000 de IT-iști ies de pe băncile școlii, însă numai 2.000 dintre aceștia decid să plece în afara țării. În plus, se pare că cererea în piața IT este una destul de mare și este nevoie de un număr mult mai mare de angajați în acest domeniu, după cum a declarat Oana Botolan, managing partner la firma C Team de consultanță în resurse umane.

Iată că acest lucru se poate face prin înființarea unor școli de IT chiar în țara noastră, însă pentru implementarea acestei idei, este reală envoie de o finanțare din partea statului.

În plus, companiile au nevoie de oameni ce pot să administreze rețelele informatice, dar și bazele de date, pentru că acolo găsim informații adunate despre clienți.