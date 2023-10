Orașul din România care bate Barcelona și e pe locul 10 în Europa. Capitolul unde excelăm a fost făcut public de către Comisia Europeană în urma unor documentații în domeniul energiei verde.

Cluj-Napoca a întrecut Barcelona, orașul condus de primarul Emil Boc situându-se în rândul primelor 10 orașe din Uniunea Europeană. Cluj-Napoca a primit titlul EU Mission Label-Climate Neutral & Smart Cities, orașul fiind în rândul celor 10 orașe din Uniunea Europeană care au primit acest titlu.

În anul 2022, municipiul Cluj-Napoca a fost ales în cadrul Misiunii Comisiei Europene ”100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”, asumându-și direcția clară de accelerare a neutralității climatice.

Obiectivele în ceea ce privește tranziția verde au fost transpuse în documentele CCC – Climate City Contract, care au fost înaintate apoi spre evaluare de către Comisia Europeană în luna martie a acestui an.

Astfel, în urma procesului de revizuire a documentelor depuse, Comisia Europeană a validat Planul de Acțiune Climatică Cluj-Napoca 2030, iar municipiul Cluj-Napoca a primit eticheta Misiunii. ”EU Mission Label” aceasta fiind o recunoaștere a eforturilor orașului de a gândi un plan complex pentru tranziția verde și o validare a acțiunilor și proiectelor pe care Primăria le are în plan.

”Eticheta Misiunii are rolul de a facilita accesul Municipiului Cluj-Napoca la finanțările europene, naționale și regionale, dar și la investițiile private. Elaborarea acestor documente a fost un efort comun, un proces ce a implicat peste 20 de actori locali și care a urmat cu atenție recomandările Comisiei Europene – prin city advisors desemnați pentru Cluj-Napoca. Procesul a beneficiat de suportul tehnic și implicarea semnificativă a experților Băncii Mondiale”, a precizat Emil Boc.

În plus, edilul Clujului le-a mulțumit tuturor celor implicați în acest proces.

”Această implicare consistentă a ecosistemului clujean și preocuparea constantă a cetățenilor pentru calitatea proiectelor municipalității – sunt factori care subliniază importanța acestui demers și au fost apreciați la nivelul Comisiei Europene. De asemenea, formarea Cluj-Napoca 2030 Net Zero City Coalition, care va funcționa sub umbrela Centrului de Inovare și Imaginație Civică, este un loc în care cei interesați pot consulta și discuta mai aplicat despre documentele CCC. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proces – împreună, încă o dată, am reușit să obținem un rezultat atât de important pentru orașul nostru”, a conchis Emil Boc.