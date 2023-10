Orașul din România care are un nou mall, iar oamenii au năvălit la deschidere: ‘Nu am mai văzut așa ceva’

Un nou mall s-a deschis într-un oraș din România. Însă, la deschiderea acestuia sute de oameni au fost la un pas de a se călca în picioare pentru a prinde ofertele la produse şi haine din magazine. Unde se află acesta?

A fost un adevărat haos în Craiova. La deschiderea unui nou mall, oamenii au fost cât pe ce să se calce în picioare. În videoclipurile surprinse de camera de luat vederi se poate observa cum clienții dau năvală în centrul comercial. Printre oamenii aflați la deschiderea mall-ului s-au aflat și mai multe persoane în vârstă. Aceștia susțin că au fost surprinși de tinerii care au luat-o la fugă.

„De când mama m-a făcut nu am văzut în viaţa mea aşa ceva! Să mă dea jos din picioare, iar când am urcat pe scări am fost la un pas să mă şi împiedic”, spune o pensionară

„Lumea e curioasă să vadă cum este. Şi eu tot aşa voiam să văd ce e în mall. Mi-am luat un trening”, mai spune o femeie.