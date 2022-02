Orașul din România unde falimentul bate la ușă. Ce se întâmplă din cauza facturilor la energie

Orașul din România unde falimentul bate la ușă. Din cauza facturilor uriașe la energie, unul dintre apreciate orașe turistice de la noi se află într-o situație extrem de delicată. În municipiul Sighișoara, mai mult de 80% dintre unitățile de cazare au fost închise pentru că nu și-au mai putut plăti facturile la gaze. În aceste condiții, proprietarii hotelurilor și pensiunilor se tem că vor trebui declare falimentul.

Chiar dacă vremea de afară ne duce cu gândul la primăvară, temperaturile sunt totuși scăzute, motiv pentru care este necesară în continuare furnizarea de agent termic. Și cum în Sighișoara, iarna, spațiile de cazare sunt preponderent goale, asta însemnând și încasări mult mai mici față de anotimpul cald, unii proprietari de hoteluri sau pensiuni trebuie să vină cu bani de acasă pentru a reuși să-și păstreze afacerile pe linia de plutire.

Bărbatul mărturisește că cea mai mică factură din istoria Hotelului pe care îl conduce a fost de puțin peste 10.000 de lei, în condițiile în care unitatea era plină cu turiști. Acum însă, cu mai puțin de jumătate din camere ocupate, i-a venit de plată de aproape patru ori mai mult.

Ultima factură pe care am primit-o este de 41.000 lei, în contextul în care nu am folosit nici măcar 50% din capacitatea de cazare. Am făcut o cerere de compensare, s-a ajuns la 27.000 lei. Faceţi un calcul şi vedeţi ce creştere uriaşă este: cea mai scumpă factură la gaz din istoria Hotelului Sighişoara a fost de 12.000 lei, iar atunci a fost 100% ocupat.

Am închis hotelul pentru economia de energie şi cam toţi colegii de breaslă au închis, cam 80%. Noi, consumatorii mari, am închis, 80% din hotelurile mari din Sighişoara sunt închise, dar cei care au rămas deschişi sunt pe pierderi serioase”, a mai spus Ioan Lazăr.