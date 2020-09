Orașele din România în care merită să trăiești, de fapt. Toți românii de aici o duc cel mai bine

În 2018 s-a făcut un clasament al celor mai bune orașe din România. S-a ținut cont de costurile de trai, siguranța, curățenia, liniștea și transportul. Clasamentul plasa orașul Brașov pe primul loc și Alexandria pe ultimul.

Orașele din România în care merită să trăiești, de fapt

Clasamentul se baza pe un studiu realizat de o platformă imobiliară. Studiul a luat în calcul răspunsurile a aproape 250.000 de respondenți din cele mai importante orașe ale țării. Orașele din vestul României se aflau în fruntea clasamentului:

Brașov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Miercurea Ciuc.

Orașele din estul și sudul României se aflau la capătul opus:

Alexandria, Focșani, Braila, Călărași, București.

Clasamentul a inclus doar cele 41 de capitale județene. În același timp s-au luat în considerare următoarele criterii:

costurile generale de viață,

acces la facilități publice de sănătate și unități de educație,

calitate a mediului,

curățenie,

niveluri de zgomot,

spații verzi și transport public .

Toți românii de aici o duc cel mai bine

În România, față de 2018, nu s-a schimbat aproape nimic, în ceea ce privește clasamentul orașelor cu cel mai bun nivcel de trai. Poate o creștere a valorii, dacă ne raportăm la boom-ul economico-social din Cluj-Napoca.

În rest, și acum Brașovul ocupă primul loc în ceea ce privește siguranța, costul general al vieții, curățenia și liniștea. Oradea este primul pentru facilități medicale, recreere, magazine și restaurante, facilități educaționale și transport public. Cel mai bun oraș pentru calitatea aerului este Miercurea Ciuc din centrul României.

Bucureștiul ocupă locul cel mai bun pentru magazine și restaurante și recreere, locul 7 pentru ambele criterii și facilitățile medicale. Cu toate acestea, ocupă locul 39 din 41 de orașe pentru calitatea aerului și 35 pentru liniște.

Conform celor de la numbeo.com, cam așa arată acum costul vieții în Brașov:

Costuri lunare pentru familie cu patru persoane: 7.326,61lei fără chirie,

O singură persoană costă lunar: 2.117,31lei fără chirie,

Indicele costului vieții în Brașov este cu 7,40% mai mic decât în București,

Chiria în Brașov este, în medie, cu 23,52% mai mică decât în București,

Costul vieții ocupă locul 395 din 558 de orașe din lume,

Brașovul are un indice al costului vieții de 38,97.

Dacă e să facem o comparație cu același gen de date, referitoare la București, putem observa rata mică a costului vieții în Brașov. Același lucru se poate observa în comparație cu aceleași date furnizate pentru orașul Cluj Napoca.

Cu toate astea Clujul este al doilea oraș ca mărime din România. Cluj-Napoca, so metropolă antică cu un suflet tânăr, este situată chiar în inima Transilvaniei. Are o istorie bogată, și o mulțime de castele medievale, biserici fortificate. În comparație cu Brașovul, are un număr mare de muzee și un simț extrem de artistic. Nu este de mirare că Clujul este centrul poetic al României, unul foarte elegant și romantic.