Orașul din România care e asaltat de turiști, zilnic. E pe lista celor mai bune destinaţii din Europa în 2020

Un oraș din România se numără printre cele mai frumoase 20 de destinaţii din Europa pentru anul 2020, potrivit Forbes. Jurnaliștii americani îl consideră „următoare destinaţie trendy“, fiind lăudat pentru cultură și gastronomie. Despre ce oraș este vorba, afați în rândurile de mai jos.

Sibiul, căci despre el este vorba, se numără printre cele mai apreciate 20 de destinații turistice pentru anul 2020. Considerat de jurnaliștii americani de la Forbes drept „următoare destinaţie trendy“, orașul Sibiu este lăudat pentru „ocazia de a trăi experienţe culturale şi gastronomice de nivelul celor din Bruges sau Paris, scene demne de a fi postate pe Instagram precum Praga ori Santorini şi un cadru romantic de genul celor pe care le găseşti în Roma sau Veneţia“, notează zf.ro.

Pasionații de istorie cu siguranță vor fi încântați de Sibiu, la fel și iubitorii de fotografie și cei de drumeții.

Lista celor mai bune destinaţii europene pentru 2020 mai include următoarele orașe: Berlin (Germania), Bydgoszcz (Polonia), Cork (Irlanda), Héviz (Ungaria), Madrid (Spania), Menorca (Spania), Namur (Belgia), Paris (Franţa), Praga (Cehia), Roma (Italia), Reykjavik (Islanda), Rijeka (Croaţia), Rotterdam (Olanda), Rochefort Océan (Franţa), Sibiu (România) şi Viena (Austria).

Cea de-a 11-a ediţie a clasamentului „European Best Destination“ a fost realizată în urma a 600.000 de voturi.

Totodată, Sibiul a fost declarat printre cele mai sigure destinaţii turistice din Europa pe vreme de pandemie, fiind, astfel, inclus pe lista „Cele mai sigure destinaţii de vizitat în Europa“.

„Au fost de 15 ori mai puţine cazuri Covid-19 în România decât în ​​cele mai afectate ţări europene. Sibiu este o destinaţie perfectă pentru toate tipurile de călători: pentru adepţii Instagram care doresc să-şi crească numărul de urmăritori, pentru amatorii de istorie şi iubitorii de natură.

Ştiaţi că România are mai multe paturi de spital disponibile per locuitor decât Belgia, Elveţia sau Olanda? În plus, spitalele din Sibiu nu au fost niciodată supraaglomerate în timpul acestei crize de sănătate şi ar putea găzdui călătorii, dacă este necesar“, se arată în prezentarea oraşului.