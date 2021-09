Orașele din lume care acum sunt locuri fantomă. Surprizele mari de pe listă

Există în lume orașe care acum sunt locuri fantomă. Aceste locuri există cu adevărat, iar imaginile sunt de-a dreptul înfricoșătoare. Pe lista acesto orașe fantomă sunt și nume surpriză. Unele dintre acestea au apărut în filme celebre.

Orașe celebre, devenite locuri fantomă

Unele orașe ale lumii s-ua transformat în locuri fantome. Indiferent de motive, fie că vorbim despre accidente nucleare sau pur și simplu au fost abandonate, aceste locuri în care nu vezi țipenie de om au devenit veritabile atracții turistice pentru pasionații de mister.

Odată cu trecerea timpului, aceste orașe misterioase abandonate au devenit tot mai cunoscute, iar acum au devenit adevărate nestemate pentru pasionații de fotografie și nu numai. Printre cele mai căutate orașe fantomă sunt Tianducheng în China și Ashgabat în Turkmenistan.

Orașul din China care este o replică a Parisului

Orașul Tianducheng din China a fost construit ca un imens loc de apartamente de lux, construite în stilul orașului luminilor, Paris. Începând de la arhitectura acelei perioade până la reproducerea Turnului Eiffel în miniatură, orașul arată ca o replică a orașului îndrăgostiților. În ciuda acestor atracții, locul este nepopulat. Cu o capacitate de peste 10.000 de locuitori, orașul chinez a rămas în cea mai mare parte abandonat, cu excepția angajaților unui parc de distracții cu temă franceză din apropiere.

Vestul sălbatic abandonat

Ruby este un oraș fantomă din sud-vestul Americii, foarte bine conservat. Situat în Arizona, orașul rămâne ca un memento al Vestului sălbatic. Locul are o mină fondată în anii 1870, care producea aur, argint, plumb, zinc și cupru.

Locul a devenit extrem de atractiv pentru pasionații de istorie Wild Wes, de crime, dar și pentru iubitorii de natură. În zona în care se află orașul fantomă au avut loc trei îngrozitoare duble omucideri cunoscute sub numele de Ruby Murders.

Cândva vizitat de nume grele din industria cinematografică, acum un oraș fantomă

Varosha din Cipru a fost cândva o destinație turistică frecventată de foarte multe vedete. La începutul anilor ’70, Varosha a fost una dintre cele mai populare destinații turistice din lume.

Din cauza invaziei turcilor, în 1974, locuitorii au fugit pentru a-și salva viața. Astfel, Varosha a rămas abandonat și sub controlul armatei turce din 1974. A fost îngrădit și doar personalul militar și ONU ai voie să intre în destinația turistică cândva frumoasă.

Un oraș italian poate fi văzut pe fundalul multor filme

Amplasat în arcul Peninsulei Italice, Craco datează cu mult înainte de 1060. De-a lungul istoriei sale de 1000 de ani, orașul a văzut multe conflicte între monarhi, armate și ideologii politice. În 1963, ultimii 1.800 de locuitori au fost obligați să părăsească locul lor natal pentru propria lor siguranță.

Filme precum ”Quantum of Solace” și ”The Passion of the Christ” au folosit fascinația orașului fantomă pentru imagini excepționale. În ciuda faptului că a fost abandonat, orașul Craco a fost inclus pe lista de supraveghere a Fondului Mondial al Monumentelor în 2010.