Orange, anunț pentru milioane de clienți. Două luni gratis pentru români

Orange România, lider pe piața de servicii de comunicații și date mobile, de ceva vreme a intrat puternic și pe piața serviciilor de televiziune prin cablu și digital, și după ultimele informații, compania a avut cea mai mare creștere de abonați în 2017, ajungând la 500.000 de clienți. Ulterior, anul acesta, după o dezvoltare consistentă a infrastructurii, Orange anunța lansarea aplicaţiei Orange TV Go, în mai 2020.

Aplicația Orange TV GO, ca și în cazul celorlalți operatori din piață, se adresează doar clienților Orange cu acces la telefoane și tv-uri smart. Prin intermediul acesteia toți clienții companiei au accs la filme, seriale și emisiuni tv, direct pe televizor, prin intermediul aplicației construite pentru Smart TV cu Android TV, dar și pentru televizoare cu sistemul de operare in-house Tizen pentru televizoarele smart Samsung. În această perioadă Orange a decis să ofere pentru două luni acces gratuit pentru clienții companiei, prin intermediul Orange TV GO, la tot conținutul pay-per-view sau transmisiunile LIVE ale canalelor tv existente.

Dacă în mod normal un client Orange, pentru accesul la conținutul Orange TV GO, plătește între 2 și 4,6 euro/lună, în funcție de pachetul pe care l-ai dorit, de data asta accesul este gratuit, timp de două luni.

Dar, după cele două luni de gratuitate, în funcție de abonamentul tău de mobil sau de TV, ai acces, fără costuri suplimentare, la următoarele canale și opțiuni, așa cum era prezentat în comunicatul companiei, la data lansării serviciului:

”Abonat mobil

– abonament Orange Me mai mic de 11€ sau Orange Net: 26 de canale românești

– abonament Orange Me de minimum 11€ sau orice abonament Orange Pro: 26 de canale românești și opțiunea Movie Go Unlimited

Abonat Orange Home TV prin cablu

abonament Entry: 28 de canale și opțiunea Movie Go Unlimited

abonament Explore: 56 de canale și opțiunea Movie Go Unlimited

abonament Entry: 78 de canale și opțiunea Movie Go Unlimited

Abonat Orange Home TV prin satelit

abonament Local HD: 32 de canale și opțiunea Movie Go Unlimited

abonament World HD: 69 de canale și Movie Go Unlimited

abonament Family HD: 97 de canale și opțiunea Movie Go Unlimited

Canalele PRO TV HD, PRO X HD, PRO 2 HD, PRO CINEMA, PRO GOLD și PRO INTERNATIONAL pot fi accesate pe Smart TV doar de către clientii care au o oferta TV prin cablu sau prin satelit.

Dacă ai doar un abonament de voce sau de internet și vrei acces la mai multe canale TV decât cele incluse în oferta ta, activează una dintre opțiunile Orange TV Go. Cu abonamentul tău Orange Home TV ai acces în Orange TV Go la o parte dintre canalele TV incluse în pachetul tău TV. Iar cu Movie Go Unlimited, beneficiu inclus în oferta ta TV, ai acces la sute de filme și episoade, inclusiv la îndrăgitele animații Disney. Opțiunea se va activa automat la prima autentificare în serviciul Orange TV Go, folosind datele contului Orange pe care ai asociat abonamentul tău TV. La sfârșitul perioadei contractuale, beneficiul Movie Go Unlimited se va dezactiva automat.”, se spune în comunicatul de rpezentare ORANGE a serviciului.