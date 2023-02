Omul lui Vladimir Putin dezvăluie anunțul pe care îl va face astăzi liderul rus: „Acesta este lucru pe care îl așteaptă toată lumea”

Scena politică internațională este din nou sub presiunea războiului și a conflictelor dintre Rusia și Occident. În cursul zilei de astăzi, Vladimir Putin va ține un discurs în care va anunța ce se întâmplă cu omenirea, la un an de la împlinirea războiului. Acesta va dezvălui care sunt planurile sale de atac pentru următorul an și la ce ar trebui să se aștepte Occidentul, în condițiile actuale, în care sprijină Ucraina împotriva Rusiei.

Vladimir Putin, discurs oficial la împlinirea primului an de război

Liderul rus va informa, astăzi, elita politică și militară a Rusiei în ceea ce privește războiul din Ucraina, pe care Kremlinul l-a catalogat încă de la început drept „operațiune militară specială”.

Mai mult, Vladimir Putin va prezenta o analiză internațională, așa cum o vede el la această oră, având în vedere modul în care a fost izolat de aproape toate statele occidentale, care i-au oferit sprijin necondiționat Ucrainei, în detrimentul Rusiei, căreia i-au impus sancțiuni foarte dure.

Purtătorul de cuvânt al liderului rus a fost întrebat despre discursul pe care urmează să-l susțină Putin, iar acesta a oferit primele informații care fac referire la subiectele abordate. El a dezvăluit că principalul subiect este cel al operațiunii speciale, care a schimbat viața tuturor.

„Întreaga noastră viaţă se învârteşte acum în jurul operaţiunii militare speciale, care într-un fel sau altul ne afectează întreaga viaţă, afectează viaţa pe continent. Şi, de aceea, bineînţeles, ar trebui să ne aşteptăm ca preşedintele să-i acorde o mare atenţie”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Toată lumea așteaptă mesajul”

Potrivit omului lui Putin, discursul lui Putin ca consta într-o evaluare a acestei operațiuni militare, făcută din perspectiva Rusiei. Mai mult, Vladimir Putin urmează sî anunțe ce planuri are pentru cel de-al doilea an de război.

„Toată lumea aşteaptă mesajul în speranţa de a auzi o evaluare a ceea ce se întâmplă, o evaluare a operaţiunii militare speciale, o evaluare a situaţiei internaţionale şi viziunea preşedintelui asupra modului în care facem faţă şi cum vom merge mai departe. Cred că acesta este principalul lucru pe care îl aşteaptă toată lumea şi principalul lucru pe care se va concentra preşedintele într-un fel sau altul”, a adăugat purtătorul de cuvânt, potrivit Agerpres.

Vladimir Putin va ține discursul în fața Adunării Federale, acesta fiind primul susținut în ultimii doi ani, fiind difuzat pe toate posturile publice de televiziune rusești. Mai mult, această dată coincide cu data anunțului făcut acum un an, când Vladimir Putin a recunoscut independenţa regiunilor Doneţk şi Lugansk din Ucraina, chiar înainte de a comanda izbucnirea războiului. În România, discursul lui Putin va putea fi urmărit de la ora 11:00.