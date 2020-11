Magazinul care va vinde 60% produse românești. Singurul care va ajuta producătorii locali

Unul dintre cei mai cunoscuți retaileri din România vrea ca în următorii trei ani 60% din produsele pe care le comercializează să fie 100% românești. Dacă va reuși ar putea fi singurul care va ajuta producătorii locali.

PENNY are de gând ca în următorii trei ani, 60% din produsele pe care le vinde să fie 100% românești, ingredientul principal să fie fabricat în România, iar procesarea intermediară să fie și ea realizată în țara noastră.

Această abordare strategică la nivel de sortiment este continuarea firească a rebranding-ului anunțat în luna iulie, când retailerul a pus accent pe importanța provenienței românești pentru produse, însă și a mărcilor proprii realizate preponderent în România.

„Aşa cum am anunțat în iulie, rebranding-ului PENNY. este un element care consolidează strategia noastră de dezvoltare și o dovadă a angajamentului nostru faţă de România. An de an, urmărim să creștem procentul produselor fabricate local și, odată cu rebranding-ul, ne luăm un angajament ambițios pentru țara în care am crescut: 60% din sortimentul nostru va fi produs, procesat și va avea ingredientul principal din România.

Un prim pas în acest demers este relansarea gamei de produse Hanul Boieresc, care deja conține carne 100% românească. Şi nu ne oprim aici când spunem că ne luăm un angajament puternic faţă de România: vom continua să investim în sustenabilitate și vom aloca 19,5 milioane EUR pentru a reduce impactul activităților noastre asupra mediului, pentru a ne sprijini angajații și pentru a ne implica activ în comunități,” a declarat Daniel Gross, CEO PENNY România, potrivit Adevărul.