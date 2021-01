Olimpia Melinte a dat lovitura. Ce emisiune va prezenta, în cel mai scurt timp. Despre ce va fi emisiunea actriței din serialul Vlad, citiți în rândurile de mai jos.

O actriță din serialul Vlad va avea propria emisiune. Ce teme va aborda Olimpia Melinte în ”Olimpiada mămicilor”

Olimpia Melinte, actrița din serialul Vlad, a dat lovitura după ce s-a aflat că va avea propria emsiune. Mulți dintre actori decid să aibă și o emisiune proprie, mai ales după ce devin destul de cunoscuți.

Astfel, Olimpia Melinte, actriță din serialul Vlad, a decis să aibă propria emisiune. Olimpia Melinte a declarat că emisiunea ei va fi piperată cu sfaturi dar și cu păreri ale specialiștilor.

De ce a ales Olimpia Melinte să facă acest tip de emisiune

Astfel, una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale serialului Vlad, difuzat de Pro TV, Olimpia Melinte, urmează să aibă propria sa emisiune în mediul online.

Emisiunea Olimpiei Melinte va fi difuzată pe Pro TV Plus și va fi un vlog despre sarcină. Vlogurile sunt un trend foarte puternic, iar Olimpia Melinte a decis să facă acest lucru în ideea de a-și documenta mai ușor sarcina, așa cum a anunțat și televiziunea Pro TV.

Când va fi difuzată ”Olimpiada mămicilor”

Cea care interpretează rolul ”Elizei” în serial, Olimpia Melinte, a decis ca emisiunea să se numească ”Olimpiada mămicilor” și va fi difuzată în fiecare zi de miercuri.

În cadrul acestor emisiuni, Olimpia Melinte va aborda subiecte de interes pentru actualele mămici dar și pentru cele care vor să aibă un copil. Emisiunea va avea invitați și specialiști din diverse domenii. De asemenea, la finele anului trecut, acrița a mărturisit că este însărcinată pentru a doua oară.

Cine este primul invitat al Olimpiei Melinte

Olimpia Melinte a și ales deja primul invitat al emisiunii ”Olimpiada mămicilor” în persoana medicului specialist în obstetrică-ginecologie, Anca Sultan. Aceasta va avea onoarea să apară în eisiunea cu numărul 1.

În cadrul ptrimului episod, împreună cu dr. Anca Sultan, Olimpia Melinte va aborda subiecte precum analizele pe care o femeie trebuie să le facă atât înainte, precum și după sarcină.

Olimpia Melinte, despre ”Olimpiada mămicilor”

”Olimpiada mămicilor este un vlog creat special pentru femeile însărcinate dar și pentru cele care își doresc să devină mămici. Am pus cap la cap o serie de informații și întâlniri cu specialiști din diferite domenii pentru a le oferi viitorilor părinți o serie de întâlniri virtuale cu medici sau profesioniști din diferite domenii care să le răspundă la marile curiozități din perioada sarcinii dar și de după. Ideea mi-a venit în clipa în care am început să mă lovesc de tot felul de întrebări fără răspuns și curiozități pe care le am încă din primele zile de sarcină”, a spus Olimpia Melinte.

Deocamdată, despre serialul Vlad nu se cunosc detalii cu privire la un nou sezion. De asemenea, cel de-al treilea sezon al serialului Vlad a fost filmat în pandemie și s-a încheiat în luna noiembrie a lui 2020.