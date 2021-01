Olimpia Melinte este uimită de mesajele pe care le primește: ‘Nu înțeleg nimic’

Olimpia Melinte, actrița din serialul ”Vlad”, de la Pro TV, este însărcinată în luna a șasea. Aceasta a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, ”La Măruță”, și a povestit cum merge sarcina, dar și ce proiecte mai are. Tot ea a dezvăluit că serialul Vlad se difuzează acum și în Bulgaria.

Olimpia Melinte este însărcinată în luna a șasea și este într-o formă de zile mari. De altfel, actrița a început să facă mișcare, și anume dans. Cu toate acestea, în primele luni, ”Eliza” din serialul Vlad a avut câteva probleme specifice graviduțelor.

”Mie mi-au propus foarte mulți numele de Eliza, numele meu din serialul Vlad. La prima sarcină, m-am gandit prima oara la numele meu din primul film, Magda, dar personajul nu a avut un final fericit. Din pacate, am avut numai roluri negative in film”, a mai spus Olimpia Melinte , mamă a unui băiețel în vârstă de 6 ani, care în prezent pune la cale un proiect dedicat mămicilor.

Cât despre serialul de succes ”Vlad”, care a fost difuzat pe PRO TV, actrița a mărturisit că în prezent se difuzează și în Bulgaria.

”Vlad” se difuseaza in Bulgaria si mi se pare incredibil. Adesea primesc mesaje in chirilica, ceea ce mi se pare incredibil. Evident, eu nu inteleg, le inteleg doar pe cele in engleza, ca e mai usor. La bulgari, filmul este cu subtitrare, daca s-ar fi difuzat in Italia sau Spania, ar fi fost dublat”, a conchis Olimpia Melinte.