Olguța își cere scuze: ce a ajuns să spună PSD-ista de frica unei amenzi de la CNCD

Lia Olguța Vasilescu a dat dovadă de un xenofobism macabru în urmă cu câteva zile, într-o intervenție la Antena 3. În contextul în care risca o amendă foarte generoasă, a iești pe post și și-a cerut scuze.

Membrii PSD fac eforturi în ultima perioadă să îți aducă aminte că Iohannis este neamț, iar că nemții au fost reponsabili de lagăre de concentrare, pe vremea naziștilor. Astfel, sper să bage frica în populație față de candidatul PNL la alegerile prezidențiale și, implicit, să câștige voturi.

Au uitat însă un detaliu esențial. Astfel de manifestări publice în care spui, ca Olguța, că Iohannis va crea lagăre pentru PSD-iști, sunt xenofobe și o înjurie teribilă adusă evreilor și urmașilor celor care au trecut prin acele experiențe teribile din Al Doilea Război Mondial. Ca urmare, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a sesizat în legătură cu declarațiile Olguței, iar aceasta riscă să fie amendată.

În speranța că va evita amenda, șeful de campanie al Vioricăi Dăncilă a postat pe Facebook câteva cuvinte pentru a-și cere scuze față de evrei. Cuvintele au fost însă alese atât de bine, încât nu prea pare să regrete ce a spus. Nu poți să spui ”dacă cineva a înțeles alt lucru”, când, de fapt, asta ai spus.

„Prin afirmatia facuta duminica seara: „Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja sef de lagar de concentrare să reeducă acolo PSD-istii”, nu am vrut, sub nicio forma, sa lezez sentimentele comunitatii evreiesti, care a fost cea mai afectata de crimele si ororile perioadei naziste. Daca cineva a inteles alt lucru, imi cer scuze public! Am vrut doar sa apar sentimentele a peste doua milioane de membri si simpatizanti PSD care nu trebuie sa fie considerati vinovati ca voteaza cu un partid democratic!”, a scris Olguța Vasilescu, duminică, pe Facebook, potrivit Mediafax.

Ca referință, mesajul inițial care a declanjat investigația CNCD este următorul. „Domnul Klaus, cred deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la Antena 3.