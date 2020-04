Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă fiică de fotbalist din țară? Numele grele din Generația de Aur au cu ce să se laude

Oglindă oglinjoară, cine este cea mai frumoasă fiică de fotbalist din țară? Noi vă prezintă, astăzi, imagini cu fiicele foștilor sportivi din “Generația de Aur” a naționale de fotbal a României, dar și cu ce se ocupă fiecare dintre ele.

Cine sunt cele mai frumoase fiice de fotbaliști?

Bianca-fiica lui Dorinel Munteanu

În vârstă de 27 de ani, Bianca este singurul copil al lui Dorinel Munteanu. Tânăra a studiat în Olanda, acolo unde și lucrează în acest moment. Tânăra a fost devastată de divorțul părinților săi din 2014, iar de-a lungul anilor s-a străduit să își convingă tatăl să renunțe la alcool. Acum, când fostul fotbalist s-a lăsat de băutură, s-a recăsătorit și este un om total schimbat, Bianca are o relație mai închegată ca niciodată cu părintele său.

Maria-fiica lui Gică Popescu

În vârstă de 21 de ani, Maria a fost mereu un copil extrem de cuminte, care a făcut tot posibilul să stea departe de viața publică. Tânăra este studentă a uneia dintre cele mai importante facultăți din lume, Bacconi, din Milano. Ea are o relație extrem de apropiată cu părinții săi, dar și cu cei doi verișori, Ianis și Kira, copiii lui Gică Hgi, de care este de nedespărțit.

Ioana-fiica lui Ionel Ganea

În urmă cu 26 de ani, lui Ionel Ganea și soției sale, Dana, li s-a dat o veste cutremurătoare de către medici. Aceea că nu vor putea avea un copil pe cale naturală. Astfel, ei au decis să înfieze un copil, mai exact o fetiță, Ioana, care astăzi are 24 de ani și a devenit, la rândul ei, mamă. În trecut, fostul fotbalist a avut o relație foarte bună cu mama sa însă, din cauza divorțului părinților săi, ea a intrat în conflict cu “Ganezul”, care și-a dat afară din casă propriul copil, împreună cu nepotul.

Rebecca și Chelsea-fiicele lui Dan Petrescu

Dan Petrescu se mândrește cu fiicele sale din prima căsătorie și are și de ce. Chelsea Beatrice (22 ani) este pasionată de hipism, a absolvit University of Warwick, cu licență în Studii Politice și Internaționale și s-a angajat ca avocat stagiar la o firma din Bristol. Tânăra este extrem de frumoasă și se implică des în acțiuni caritabile. Rebecca (26 ani) si-a luat licența în Business și Management la University of Sussex și lucrează în domeniul organizării de evenimente la o companie din Londra. Cele două au o relație extrem de apropiată de tatăl lor și de sora lor vitregă.

Zandalee-fiica lui Miodrag Belodedici

După divorțul părinților săi, Zandalee (23 ani) a ales să locuiască în Spania, acolo unde a urmat facultatea de Turism din Valencia. Tânăra își dorește să își facă o carieră în domeniul hotelier și chiar a făcut practică la unul dintre cele mai mari hoteluri din țară. Ea vine foarte des în vizită la tatăl său, în România, iar fostul fotbalist a mărturisit mereu că Zandalee este cea mai mare mândrie a lui.

Francesca-fiica lui Viorel Moldovan

Viorel Moldovan se numără printre fotbaliștii care au făcut tot posibilul ca de-a lungul timpului să își țină familia departe de ochii presei. Astfel, puțini sunt cei care știu că fotbalistul are o fiică în vârstă de 20 de ani, Francesca. Tânăra practică echitație la nivel performant, studiază în Belgia și este atrasă de artă.

Ștefania-fiica lui Daniel Prodan

În vârstă de 23 de ani, Ștefania poate fi considerată, cu ușurință, una dintre cele mai frumoase femei din România. Tânăra, care studiază în Olanda, se poate lăuda cu un chip perfect și o siluetă armonioasă. Tânăra a trecut printr-o depresie în 2016, atunci când tatăl său și-a pierdut viața în urma unui infarct masiv pe când se

afla acasă, în fotoliu.

Kira-fiica lui Gică Hagi

În vârstă de 24 de ani, Kira a studiat Academia de Teatru și Film, fiind deja disribuită în multe piese de teatru. Tânăra a mărturisit mereu că Gică Hagi este eroul ei și că îl va aprecia mereu pentru faptul că a lăsat-o să își aleagă orice meserie și-a dorit, fără să îi îngrădeze libertatea.