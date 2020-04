Criza sanitară cu care ne confruntăm în această perioadă a afectat sportul de pe întreaga planetă. Practic, sportul este doborât, iar sportivii resimt din plin efectele. Lionel Messi, cel mai bun fotbalist al planetei în momentul de față, a a avut un mesaj dur după ce au început să fie reduse salariile.

Sportul, doborât de criza sanitară. Messi, mesaj dur după ce s-a aflat de reducerea salariilor pentru fotbaliști

Este o situație din ce în ce mai greu de gestionat. Sportul este pe „hold”, iar fotbalul care în ultimii ani a devenit o adevărată industrie de făcut bani are de suferit. Finanțatorii se gândesc la efectele pe termen lung și propun tăieri salariale drastice, în condițiile în care nu se joacă fotbal. În România, a fost mediatizată mult situația de la FCSB, cu acțiunile întreprinse de Gigi Becali, care a înjumătățit salariile jucătorilor. Iar cazuri similare sunt și la alte formații din fotbalul mioritic. Asemenea decizii se iau peste tot în lumea sportului.

Pe plan mondial, numele sonore au trecut la măsuri dure. Chiar și Juventus, o forţă în fotbalul mondial, şi-a convins jucătorii şi stafful tehnic să renunţe la o parte din salariile pe lunile martie, aprilie, mai şi iunie. Inclusiv la Barcelona, jucătorii au acceptat să aibă veniturile diminuate, deşi, la un moment dat, s-a speculat că Messi şi colegii săi ar fi refuzat acest sacrificiu financiar. Supărat din cauza acestor minciuni, căpitanul Barcelonei a avut un mesaj dur pe reţelele de socializare.

Mesajul dur al lui Lionel Messi

Reacția deținătorului Balonului de Aur vine în contextul apariției unor speculații legate de refuzul jucătorilor Barcelonei de a accepta diminuările salariale. Iată, pe scurt, câteva dintre cuvintele lui Messi:

„Vreau să clarific faptul că dorinţa noastră a fost mereu aceea de a accepta reducerea salariilor pentru că am înţeles că e vorba de o situaţie excepţională, iar noi am fost MEREU primii care am ajutat clubul când a fost nevoie.

De multe ori, am făcut lucruri din proprie iniţiativă, de aceea, suntem surprinşi să vedem că există persoane din club care ne pun acţiunile sub o lupă sau pun presiune pe noi, deşi noi am dorit mereu să facem acest lucru. Dacă înţelegerea a venit mai târziu, motivul e că am dorit să găsim o soluţie pentru a ajuta clubul şi angajaţii în această perioadă dificilă.

În ceea ce ne priveşte, a sosit momentul să anunţăm că, în afară de reducerea cu 70% a salariilor în timpul stării de urgenţă, vom face contribuţii astfel încât salariaţii clubului să primească salariul integral în această perioadă.”