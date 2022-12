OFICIAL | Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Glasgow Rangers: „Mai am o mulțime de lucruri de arătat” – VIDEO

Ianis Hagi este accidentat de mai bine de aproape 11 luni, dar este foarte apreciat la Glasgow Rangers. Clubul scoțian a anunțat pe rețele sociale că internaționalul român și-a prelungit contractul, iar noul antrenor a declarat că este foarte încântat de această decizie. Fotbalistul le-a transmis fanilor că speră să revină curând pe teren.

Ianis Hagi a dat lovitura! Internaționalul român a semnat un nou contract cu Glasgow Rangers, gest care arată cât de mult este apreciat de conducătorii clubului, care i-au oferit o nouă înțelegere în condițiile în care nu a mai jucat de pe data 21 ianuarie 2022. Fiul lui Gheorghe Hagi a fost operat și se află în plin proces de recuperare, iar gruparea scoțiană a anunțat că i-a oferit un nou contract fotbalistului care joacă la echipă din ianuarie 2020.

Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea și le-am oferit amintiri foarte bune fanilor, dar încă simt că nu am făcut tot ce îmi doresc. Mai am o mulțime de lucruri de arătat și de oferit acestui extraordinar grup de oameni de la Rangers, precum și fanilor. Abia aștept să revin!”, a spus Ianis Hagi, pentru site-ul oficial al lui Rangers .

