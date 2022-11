Ianis Hagi, tot mai aproape de revenirea pe gazon. „Când eram doar în cârje, nu puteam face mare lucru”

Ianis Hagi le dă speranțe fanilor lui Glasgow Rangers. Jucătorul român a început să se antreneze pe arena formației scoțiene, Ibrox Park, și a acordat un interviu în care a dezvăluit că recuperarea merge foarte bine și a spus că este nerăbdător să joace din nou.

Ianis Hagi s-a accidentat grav acum aproape zece luni. Un banal meci din Cupa Scoției, cu Stirling, s-a transformat într-un coșmar. Medicii i-au spus că este vorba de o ruptură la ligamentele încrucișate, iar internaționalul român a fost operat de un mare specialist din Marea Britanie, cel care s-a ocupat și de Virgil van Dijk și Sadio Mane.

Ianis Hagi a început recuperarea acum câteva luni și muncește din greu, în fiecare zi. Acum câteva zile s-a antrenat pe Ibrox Park și a acordat și un interviu pentru canalul de youtube al clubului din Scoția.

„Sunt bine din punct de vedere mental şi cred că asta este cel mai important pentru mine în acest moment. Fizic cresc în fiecare săptămână, văd progresul şi asta este întotdeauna pozitiv, sunt fericit.Îmi amintesc de prima zi în care mi-am pus ghetele şi am început să alerg, doar atingând iarba, simţind iarba, mirosind iarbă, mă simţeam ca acasă. Este un sentiment diferit pe care nu l-ai putea avea nicăieri altundeva.

Internaționalul le-a mulțumit conducătorilor clubului pentru sprijin. Glasgow Rangers a achitat toate facturile medicale din această perioadă: 80.000 de euro pentru intervenția chirurgicală și 25.000 de euro pentru fiecare lună de recuperare.

„În acest moment, este doar un alt pas către destinaţia finală şi, sperăm, să revin pe teren cât mai curând posibil. Când eram doar în cârje, nu puteam face mare lucru. Am stat aici în Glasgow şi apoi o perioadă în Amsterdam. Trebuie să mulţumesc clubului pentru asta, au fost cu adevărat deschişi la ceea ce a fost bun din punct de vedere mental pentru mine.

Am fost la Amsterdam, acasă în România. A fost foarte important pentru mine şi, evident, în toate aceste perioade am avut întotdeauna kinetoterapeutul cu mine şi am muncit mereu încercând să mă întorc cât mai curând posibil.

Am fost în Portugalia în pre-sezon şi am avut o săptămână liberă. A fost singura mea săptămână liberă din ultimele nouă luni şi jumătate. A fost foarte bine să mă întorc aici, să fiu alături de echipă.

Vrei să fii aici, vrei să fii în preajma băieţilor, aşa că a fost greu din punct de vedere mental şi fizic, dar văd că sunt aproape de destinaţia mea finală şi nu există un sentiment mai bun”, a spus Ianis Hagi, pentru Rangers TV.