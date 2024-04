Octavian Ursulescu intervine în scandalul dintre generații. Mesaj tranșant pentru Sanda Ladoși care susține că Inna n-are voce: ”Publicul dă verdictul!” EXCLUSIV

Octavian Ursulescu, cel mai bun prezentator de evenimente din România, ne-a vorbit,în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre stadiul muzicii românești, despre decizia TVR de a nu participa la Eurovision 2024, dar și despre revenirea pe scenă a lui Adrian Daminescu, la trei ani de când a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Ne-a oferit detalii interesante și din lumea radioului, unde sunt difuzate numai vocile tinere. Și, nu în ultimul rând, a analizat comentariul tăios al Sandei Ladoși, la adresa Innei, pe care, în ciuda succesului mondial, o consideră o solistă total lipsită de voce.

Octavian Ursulescu deplânge trecerea în neființă a artistului George Nicolescu, de care îl leagă atâtea amintiri frumoase din culisele spectacolelor. Am aflat, cu acest prilej, și că interpretul de muzică ușoară nu se născuse, de fapt, orb.

Playtech Știri: S-a stins din viață și celebrul George Nicolescu, solistul care a depășit toate barierele, în lumea artistică, deși se născuse orb. Ce amintiri aveți, din culise? Cine îl însoțea, de fapt, la spectacole?

Am insistat asupra prezenței sale și implicit a succeselor sale alături de corifeii muzicii noastre ușoare, fără a uita aplauzele cucerite pe scena Cenaclului Flacăra, condus de poetul Adrian Păunescu.

Am avut ocazia să-l prezint de multe ori, la manifestări importante. La festivalul Melodii 83, de la București a adus Premiul de Popularitate superbei melodii a lui Horia Moculescu, pe versurile poetului George Țărnea, Fântânile albastre. La Mamaia 1983 a lansat cu succes compoziția proprie ”Ultimul catarg”, pe versurile poetei Daniela Crăsnaru, iar la Mamaia 84 a fost recompensat cu Premiul de Popularitate pentru o altă creație a sa, Prefă-te, inimă, în stea, pe versurile lui Leonida Neamțu.

Din acest motiv am propus insistent organizatorilor să-l invite în recital pe George Nicolescu, pentru ca tinerii soliști, dar și străinii să poată cunoaște versiunea originală. Din păcate, acum este prea târziu…

Octavian Ursulescu a analizat și decizia TVR ca România să nu participe la Eurovision, anul acesta, refuzând să achite taxa de participare.

Playtech Știri: Ce părere aveți despre faptul că România nu va fi prezentă, la Eurovision, în 2024, pe motiv că TVR a refuzat să achite taxa de participare? Mai are însă România voci de Eurovision? Pe care artist l-ați trimite, care ar aduce un punctaj onorant?

N-am văzut, din păcate, să fie trași la răspundere vinovații pentru repetatele noastre eșecuri, mă refer la selecții, alcătuirea juriilor, colaborarea suspectă cu anumite case de producție, așa încât se prea poate ca și în acest an să fi fost la fel.

Chiar dacă, glumind, am putea spune că nici în ultimii ani n-am fost la Eurovision, datorită prestațiilor adesea jenante, totuși nu suntem chiar coada Europei, ca să lipsim de acolo.

Octavian Ursulescu: Mi se pare o decizie ciudată, fiindcă TVR are mii de angajați și vreo 10 canale, deci nu s-ar părea că dă dovadă de sărăcie…

Și mai este ceva: Eurovision este tot mai puțin un concurs muzical, ci geo-politic și nu numai, în plus unul de imagine, de punere în scenă TV, cu idei regizorale originale, capitol la care noi am stat de asemenea foarte prost.

Celebrul prezentator de evenimente este de părere că România trebuia să fie scutită de taxa de participare, în 2024.

Și aici face trimitere la incidentul cu EBU, de acum doi ani, când Ucraina a fost desemnată marea câștigătoare la Eurovision.

Playtech Știri: Eurovision s-a transformat, în timp, într-un show exagerat. Ucraina are, la ediția din 2024, o solistă care, la finala națională, a purtat pampers. Ce mesaj transmite, de fapt?

Ați mai auzit ceva despre asta? Măcar EBU (iarăși glumesc) să-și fi pus cenușă în cap și să ne fi scutit anul acesta de taxă, căci este an electoral și suntem vai de noi…Cât o privește pe reprezentanta Ucrainei, care evident a băut mult lăptic la viața ei (dacă nu mă înșel noi am invitat-o anul trecut la Timișoara, ”Capitală culturală europeană”), apariția ei se înscrie pe linia extravaganțelor deloc muzicale ce caracterizează tot mai mult acest concurs.

Vestea că solistul Adrian Daminescu revine pe scenă, la trei ani după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni, este salutată și de Octavian Ursulescu.

Playtech Știri: Adrian Daminescu și-a anunțat revenirea pe scenă, la trei ani de când a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Cât de importantă este întoarcerea sa, în lumea muzicală?

Octavian Ursulescu: Este o veste extraordinară, i-am ținut cu toții pumnii, am avut credința, ca în cazul lui Gabriel Cotabiță, că va învinge și așa s-a întâmplat.

După ce Sanda Ladoși a menționat într-un recent interviu că Inna nu are voce, Octavian Ursulescu sare în apărarea artistei de talie internațională.

Playtech Știri: Ce spuneți despre actuala generație de artiști, Smiley, Alex Velea, Theo Rose, Ruby, Inna?

Octavian Ursulescu prezintă în continuare marile festivaluri muzicale din țară. Îi este însă tare dor de Festivalul Mamaia, unde a fost amfitrion, ani la rând, încă din perioada comunismului.

Playtech Știri: Ce festivaluri muzicale importante au mai rămas în România? Sunt șanse să revină și Festivalul Mamaia, așa cum era, odinioară?

La toate acestea se cântă muzică de mare calitate, melodii noi și vechi, există premii consistente, cei mai buni artiști, sunt orchestre și jurii prestigioase, cu implicarea directă a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, deci breasla profesioniștilor muzicii, realizându-se o minunată propagandă pentru muzica pe care din păcate, așa cum ați observat, n-o ascultăm atât cât ar trebui la posturile de radio.

Este vorba de Festivalul internațional al romanței Crizantema de aur, de la Târgoviște, cel mai longeviv din țară, desfășurat neîntrerupt din 1968!, unde am prezentat ultimele 10 ediții, de Festivalul internațional de muzică ușoară George Grigoriu, de la Brăila, ajuns la ediția a 19-a (îl prezint de la prima ediție, din 2005) sau de Festivalul de romanțe Te-aștept pe-același drum, de la Zlatna, ajuns și el la ediția a 19-a.

Octavian Ursulescu: Dacă tot am amintit de muzică de calitate, de compozitori importanți și de interpreți valoroși, un rol important în menținerea contactului cu marele public, cu atât mai mult cu cât sunt televizate în direct, îl au cele câteva mari manifestări muzicale pe care le-aș fi lăudat și dacă n-aș fi implicat în calitate de prezentator, fie singur, fie alături de încântătoarele actrițe Alexandra Velniciuc sau Miruna Ionescu, dar așa le cunosc din interior.

Și o veste bună ne vine și de la Medgidia, unde se preconizează reluarea, anul viitor, a Festivalului internațional de muzică ușoară Dan Spătaru, desființat de fostul primar al orașului. Dacă și la Amara festivalul de muzică ușoară va redeveni ceea ce a fost cândva (pentru amândouă vom urmări cu speranță alegerile din iunie!), înseamnă că va fi un 2024 fructuos.

O.U: Cât despre festivalul de la Mamaia, nu putem decât spera într-o adevărată reluare, continuare a sărbătorii muzicale de altădată, fiindcă anul trecut am asistat la o însăilare lipsită de un concept clar, dar, vorba ceea, bine că a fost.

Posturile de radio difuzează melodiile tinerilor artiști și foarte rar, spre deloc, marile șlagăre ale cântăreților din Generația de Aur. Octavian Ursulescu explică ce se întâmplă, de fapt, în lumea undelor.

Playtech Știri: De ce marile voci nu mai sunt difuzate de posturile de radio?

Și dacă tot am amintit de case de discuri, singura cu preocupare constantă întru editarea unor albume dedicate marilor compozitori și vocilor de aur este Eurostar, care a editat în anii din urmă zeci de CD-uri cu muzică ușoară românească, să-i zicem, tradițională.

Dacă la posturile private de radio interesele țin probabil de colaborarea cu casele de producție, mi-aș dori mult mai mult din partea postului public de Radio, Radio România, care se cuvine să-și justifice numele. La Radio România Cultural, Horia Moculescu are un serial excepțional dedicat muzicii ușoare românești, dar numai cu o floare…

Playtech Știri: Sunt și artiști care sfârșesc în sărăcie, fără un ban, unii chiar la azil, cum este cazul artistului Ion Lăceanu. Cum este privit artistul pensionar, în România?

Playtech Știri: Mulți cer revenirea pe scenă a Angelei Similea. Ce mesaj aveți pentru marea interpretă? Există oare o vârstă la care un artist trebuie să se retragă din lumina reflectoarelor?

Nu e vorba de vârstă, iat-o pe Marina Voica în ce formă este, ci de o hotărâre pe care trebuie s-o respectăm, mulțumind artiștilor respectivi pentru tot ce ne-au dăruit…

Cu Angela Similea m-am întâlnit nu numai la acel eveniment de la Chiajna, dar și la magazinul Muzica, la lansarea unor albume editate de casa de discuri Eurostar și conținând muzica lui Marius Țeicu, între care multe piese interpretate de Angela. A anunțat atunci că intenționează să reintre în studioul de înregistrare – să nu uităm că are în portofoliu melodii noi compuse de Ovidiu Komornyik.

Octavian Ursulescu: Este decizia fiecărui artist (mi-a comunicat același lucru în urmă cu câteva zile Doina Spătaru…) și se cuvine s-o respectăm.

Octavian Ursulescu susține că este omenește să mai greșești, pe scenă, în timpul prezentării unui eveniment. Important este cum salvezi situația. O glumă bună este întotdeauna cea mai potrivită, în astfel de situații.

Playtech Știri: Vi s-a întâmplat vreodată, în vasta carieră de prezentator de evenimente, să greșiți? Dacă da, cum ați salvat situația?

Octavian Ursulescu: Cine nu greșește? Chiar de curând, la o lansare de carte a unei poete din Târgu-Ocna, cu gândul la județul meu natal chiar în deschidere am spus…Ocna-Mureș!

Totul e să ai prezență de spirit, să te repliezi cu umor. În urmă cu câțiva ani am prezentat la Sala Palatului un spectacol al celebrei trupe din Turcia ”Fire of Anatolia”. Toate bune până la aplauzele de final, când, cu gândul la celebra regiune turistică, am spus ”Fire of…Antalya”! Protagoniștii de lângă mine îmi tot șopteau ”Anatolia”, până când mi-am dat seama…

Amuzant este că după câțiva ani m-am întâlnit în…Antalya cu membrii trupei și ne-am amintit râzând în hohote de acea întâmplare!