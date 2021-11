Epidemiologul Octavian Jurma a revenit cu o postare pe pagina sa de Facebook în care critică în termeni duri această scădere oficială a infectărilor, în contextul în care țara noastră se află în mijlocul unei crize sanitare, iar situația din spitale rămâne în continuare dezastruoasă. Specialistul a explicat din punctul său de vedere, dar și în urma unei analize atente a graficelor și a evoluției pandemiei, de ce în acest moment, România are un număr redus de cazuri, în timp ce țările din Vest se confruntă din nou cu o explozie a infectărilor, fiind impuse restricții anti-Covid-19 dure.

Cu o amară ironie, Octvian Jurma subliniază cât de bine s-au descurcat autoritățile din România pentru a reduce infectările Covid-19, fiind martorii unei scăderi impresionante a incidenței cazurilor. Astfel, comparând cu alte țări care se luptă în acest moment cu un nou val de infectări, România se pregătește de noi relaxări și laude.

Octavian Jurma explică unul dintre motivele care a stat la baza scăderii numărului de infectări, contrar situației din Italia, Austria, Franța. Potrivit medicului, testarea în România este puternic subestimată, așa cum s-a întâmplat și în vară, în plin val patru al pandemiei, atunci când numărul testelor efectuate era modic.

Astfel, epidemiologul subliniază într-un mod ironic că, în urma rezultatelor uimitoare, autoritățile din România par să dețină secretul succesului, acesta constând în măsuri de relaxare și lipsa testării în masă.

„Aparent cu o strategie de relaxare completă, mult peste nivelul oricărei alte țări din Europa, România a reușit să reducă cel mai mult rată de infectare din Europa în vara anului 2021. Cu alte cuvinte, relaxarea mioritică e mai eficientă decât carantina și vaccinarea vestică.

Cum e posibil așa ceva? Secretul succesului nostru este evident testarea în masă, mai precis absența ei.

România are acum o rată de testare zilnică de doar 2,500 teste per milion de locuitori în plin val 4-Delta. În vara testăm pe jumătate, sub 1,250 de teste pe zi per 1 milion locuitori…(…)”, a explicat specialistul.