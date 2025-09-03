Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
03 sept. 2025 | 15:50
de Violeta Badea

Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”

Monden
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt:
5imagini
Octavia Geamanu continua disputa legala cu Antena 1. Sursa foto: Facebook

De peste doi ani, Octavia Geamănu se află într-o dispută juridică cu Antena 1, legată de scoaterea sa de pe post în 2022 și de concedierea din 2023. Fosta prezentatoare a deschis mai multe procese și a făcut recent o dezvăluire cutremurătoare despre modul în care a fost tratată. Ea povestește cum a fost obligată să se tundă scurt pentru a nu crea probleme.

Octavia Geamănu dezvăluie că a fost forțată să se tundă de Antena 1

Octavia Geamănu a povestit recent cum a fost nevoită să se supună unor solicitări neobișnuite la locul de muncă, care au provocat un adevărat disconfort emoțional.

Fosta prezentatoare de la Antena 1 a explicat că schimbările impuse de o nouă conducere la Observator au început cu decizii neașteptate și tratamente speciale care nu li s-au aplicat altor colegi.

”Căutam ceva în telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea. Venise o șefă nouă la Antena, la Observator, și primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună un alt coleg în locul meu și să-mi spună să stau acasă, că vrea să vadă cum merge jurnalul fără mine. Ceva nou. Nu se mai întâmplase asta, nu mie, ci nimănui.

N-a mers mai bine. Și atunci s-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca și atunci. A mai durat cam un an până să-mi spună direct că nu vrea să mai prezint vreun Observator și să-mi caut altceva, în altă parte. Scurt și la obiect. Deși tot ea a subliniat că sunt impecabilă și că nu are ce să-mi reproșeze. Și n-avea.

Din niciun punct de vedere. Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o ”încurcam”. După cum s-a și văzut cu persoana care a stat un an în locul meu, ulterior demisionând. Revenind: n-avea dreptul să facă recomandări stilistice. În plus, nicio altă colegă cu părul mai lung nu primise astfel de solicitări.

M-am conformat, ca să nu fac valuri. Dar îmi amintesc că am suferit atunci. Pentru că numai o femeie (nu „șefa” tunsă scurt) poate înțelege cât de importantă e podoaba capilară.”, a scris vedeta în mediul online.

Ce ar fi îndurat fosta prezentatoare la Antena 1

După ce ar fi fost informată că nu mai este dorită la prezentarea Observatorului, Octavia Geamănu ar fi continuat să se prezinte la redacție timp de opt luni, conform contractului.

În această perioadă, ea ar fi constatat că șefii încercau să-i ofere o poziție considerabil sub nivelul său profesional, ceea ce i-ar fi provocat o experiență frustrantă și dificilă.

”Opt luni cât am mers în redacție să îmi desfășor activitatea conform contractului, sursa n-a dat nicio informație despre faptul că, după 18 ani de jurnalism – reporter, prezentator Observator, mulți ani în prime time – s-au gândit șefii că, dacă tot nu vreau să plec pur și simplu pentru că mi s-a transmis: ”Ce nu înțelegi?

Nu mai vreau să prezinți! Îți găsești tu în două luni altceva în altă parte”, … să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo. Vă dați seama? Chiar?

Cum vi se pare ca din prezentator de știri, jurnalist cu trecut în domeniu, realizator de ediții speciale, breakin’ newsuri, ca la știri unde vorbești despre tot și toate să ți se propună să prezinți o rubrică de 2 minute în cadrul jurnalului de o oră pe care l-ai prezentat ani la rând, cu audiențe de care nu s-a plâns nimeni vreodată, din contră?”, a mai precizat fosta moderatoare.

Vezi și Ce a învățat Octavia Geamănu de la soțul său? Sora sa îi reproșează: „Nu te mai schimbi și tu?” EXCLUSIV!

”Instanța de fond a tratat formalist procesul”

Octavia Geamănu a explicat că procesul său cu Antena 1 nu s-a desfășurat întotdeauna în mod corect, motiv pentru care urmează să continue lupta juridică la apel.

În plus, fosta prezentatoare intenționează să împărtășească publicului experiența trăită și să inițieze o serie de postări dedicate acestor procese, invitând cititorii să interacționeze și să-și exprime opiniile.

Aceasta subliniază că este o poveste despre respect și demnitate la locul de muncă, principii pe care le consideră esențiale pentru toți.

”Și, da, consider că instanța de fond a tratat formalist procesul, fiind evidentă neglijarea probelor esențiale privind contextul real al raporturilor de muncă. De aceea ne vedem la apel. Logic!

Dacă tot a deschis Antena cutia Pandorei, pardon sursa, văd Doamne, mă gândesc să încep o serie de postări despre aceste procese. Vreau să împărtășesc cu voi ce a însemnat pentru mine această experiență și să vă invit să participați prin întrebări, gânduri sau reflecții. Pentru că nu e doar povestea mea, e și despre cum fiecare dintre noi merită respect și demnitate la locul de muncă. Și în viață, desigur!

Cu gânduri bune spre următoarele termene! Până-n pânzele albe, respectiv CEDO, normal. #StopAbuzurilor – campania preferată a societății menționate mai sus. ✌️”, a mai transmis Octavia Geamănu.

Vezi și Octavia Geamănu, dezamăgită de ce se întâmplă acum la Beach Please: „Mă rog ca Andrei să aibă alte valori”!

Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
Horoscop
acum 27 de minute
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”
Monden
acum 2 ore
Cine sunt cei trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1? Urmau să plece acasă, erau la final de program
Cine sunt cei trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1? Urmau să plece acasă, erau la final de program
Social
acum 2 ore
Catinca Roman, transformare spectaculoasă. Cum și-a găsit stilul și a învins efectul yo-yo: „Mâncam foarte mult compulsiv”. EXCLUSIV
Catinca Roman, transformare spectaculoasă. Cum și-a găsit stilul și a învins efectul yo-yo: „Mâncam foarte mult compulsiv”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Parteneri
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
Click.ro
Decizie privind alocațiile în septembrie!
Mediaflux
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Digi24
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro