Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”

De peste doi ani, Octavia Geamănu se află într-o dispută juridică cu Antena 1, legată de scoaterea sa de pe post în 2022 și de concedierea din 2023. Fosta prezentatoare a deschis mai multe procese și a făcut recent o dezvăluire cutremurătoare despre modul în care a fost tratată. Ea povestește cum a fost obligată să se tundă scurt pentru a nu crea probleme.

Octavia Geamănu dezvăluie că a fost forțată să se tundă de Antena 1

Octavia Geamănu a povestit recent cum a fost nevoită să se supună unor solicitări neobișnuite la locul de muncă, care au provocat un adevărat disconfort emoțional.

Fosta prezentatoare de la Antena 1 a explicat că schimbările impuse de o nouă conducere la Observator au început cu decizii neașteptate și tratamente speciale care nu li s-au aplicat altor colegi.

”Căutam ceva în telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea. Venise o șefă nouă la Antena, la Observator, și primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună un alt coleg în locul meu și să-mi spună să stau acasă, că vrea să vadă cum merge jurnalul fără mine. Ceva nou. Nu se mai întâmplase asta, nu mie, ci nimănui. N-a mers mai bine. Și atunci s-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca și atunci. A mai durat cam un an până să-mi spună direct că nu vrea să mai prezint vreun Observator și să-mi caut altceva, în altă parte. Scurt și la obiect. Deși tot ea a subliniat că sunt impecabilă și că nu are ce să-mi reproșeze. Și n-avea. Din niciun punct de vedere. Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o ”încurcam”. După cum s-a și văzut cu persoana care a stat un an în locul meu, ulterior demisionând. Revenind: n-avea dreptul să facă recomandări stilistice. În plus, nicio altă colegă cu părul mai lung nu primise astfel de solicitări. M-am conformat, ca să nu fac valuri. Dar îmi amintesc că am suferit atunci. Pentru că numai o femeie (nu „șefa” tunsă scurt) poate înțelege cât de importantă e podoaba capilară.”, a scris vedeta în mediul online.

Ce ar fi îndurat fosta prezentatoare la Antena 1

După ce ar fi fost informată că nu mai este dorită la prezentarea Observatorului, Octavia Geamănu ar fi continuat să se prezinte la redacție timp de opt luni, conform contractului.

În această perioadă, ea ar fi constatat că șefii încercau să-i ofere o poziție considerabil sub nivelul său profesional, ceea ce i-ar fi provocat o experiență frustrantă și dificilă.

”Opt luni cât am mers în redacție să îmi desfășor activitatea conform contractului, sursa n-a dat nicio informație despre faptul că, după 18 ani de jurnalism – reporter, prezentator Observator, mulți ani în prime time – s-au gândit șefii că, dacă tot nu vreau să plec pur și simplu pentru că mi s-a transmis: ”Ce nu înțelegi? Nu mai vreau să prezinți! Îți găsești tu în două luni altceva în altă parte”, … să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo. Vă dați seama? Chiar? Cum vi se pare ca din prezentator de știri, jurnalist cu trecut în domeniu, realizator de ediții speciale, breakin’ newsuri, ca la știri unde vorbești despre tot și toate să ți se propună să prezinți o rubrică de 2 minute în cadrul jurnalului de o oră pe care l-ai prezentat ani la rând, cu audiențe de care nu s-a plâns nimeni vreodată, din contră?”, a mai precizat fosta moderatoare.

”Instanța de fond a tratat formalist procesul”

Octavia Geamănu a explicat că procesul său cu Antena 1 nu s-a desfășurat întotdeauna în mod corect, motiv pentru care urmează să continue lupta juridică la apel.

În plus, fosta prezentatoare intenționează să împărtășească publicului experiența trăită și să inițieze o serie de postări dedicate acestor procese, invitând cititorii să interacționeze și să-și exprime opiniile.

Aceasta subliniază că este o poveste despre respect și demnitate la locul de muncă, principii pe care le consideră esențiale pentru toți.

”Și, da, consider că instanța de fond a tratat formalist procesul, fiind evidentă neglijarea probelor esențiale privind contextul real al raporturilor de muncă. De aceea ne vedem la apel. Logic! Dacă tot a deschis Antena cutia Pandorei, pardon sursa, văd Doamne, mă gândesc să încep o serie de postări despre aceste procese. Vreau să împărtășesc cu voi ce a însemnat pentru mine această experiență și să vă invit să participați prin întrebări, gânduri sau reflecții. Pentru că nu e doar povestea mea, e și despre cum fiecare dintre noi merită respect și demnitate la locul de muncă. Și în viață, desigur! Cu gânduri bune spre următoarele termene! Până-n pânzele albe, respectiv CEDO, normal. #StopAbuzurilor – campania preferată a societății menționate mai sus. ✌️”, a mai transmis Octavia Geamănu.

