Obsesia Prințesei Diana s-a aflat. Ce făcea după ședințele de nudism din curtea palatului Kensington

Înainte ca palatul Kensington să devină mărul discordiei dintre fiii ei și nevestele lor, locația era oaza de liniște a Prințesei Diana, în perioada în care mariajul cu Prințul Charles se îndrepta spre dezastru. Nimic nou sub soare până acum, dar revelațiile despre cea care a fost Lady Di nu se mai opresc…și poate nu se vor opri niciodată. Unele dintre cele mai greu de crezut povești care o implică au avut loc între zidurile reședinței regale din Anglia.

În 1981, apartamentele 8 și 9 au fost combinate pentru a crea reședința de la Londra a proaspătului cuplu Prințul și Prințesa de Wales, Charles și Diana. Căsnicia lor nu a avut prea multe zile senine, așa că sanctuarul a rămas al Prințesei, după ce Prințul Charles s-a mutat, în 1992, ca urmare a despărțirii de soția sa. Diana s-a simțit eliberată și fericită să locuiască acolo fără el, în pofida amintirilor neplăcute legate de traiul lor împreună.

Între zidurile acestui palat, Lady Di se simțea confortabil și departe de ochii curioșilor. Pe lângă parcul ei iubit, cel care după moartea sa îi poartă numele, Diana mai avea un colț preferat, o grădină aflată la înălțime, unde obișnuia vara să facă plajă nud. Deseori, simțindu-se relaxată, dar și singură, se ridica de pe șezlong complet goală, expunându-se astfel în fața membrilor de la palat.

Mai mult, grădinile și pereții acestui palat nu au fost doar martorii nudității ei, ci și al pasiunilor sale obsesive. Un angajat de-al regretatei își amintește cum aceasta dezvoltase o pasiune bolnăvicioasă pentru dealerul de artă Oliver Hoare, bărbat pe care ajunsese să-l hărțuiască.

„Obişnuia să umble aiurea pe holurile palatului, deghizată şi căutând telefoane de la care îl suna de sute de ori. Obsesia ei a atins un asemenea grad, încât soţia lui Hoare i-a sugerat acestuia să sune la poliţie. Probabil că a fost dureros pentru ea când, într-o zi, a primit un mic colet la Palatul Kensington, în care i se returna un cadou pe care i-l făcuse bărbatului: o pereche de butoni care au aparţinut defunctului ei tată, John Spencer”, dezvăluie angajatul citat în cartea „Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”.