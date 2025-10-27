Obiectul purtat de Gigi Becali la inaugurarea Catedralei Naţionale care costă zeci de mii de euro. Nu s-a uitat la bani când l-a achiziţionat

Inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a reprezentat unul dintre cele mai grandioase evenimente religioase din acest an, marcând un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Zeci de mii de credincioși și numeroase personalități publice au fost prezente la slujba oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, alături de un sobor impresionant de ierarhi, preoți și diaconi. Printre invitați s-a aflat și Gigi Becali, patronul FCSB, care, așa cum era de așteptat, a atras din nou privirile tuturor.

Accesoriul purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei

Latifundiarul din Pipera a venit la Catedrala Națională încă de la primele ore ale dimineții. Ținuta aleasă a fost una sobră, elegantă și perfect adaptată ocaziei: un pardesiu lung, de inspirație clasică, în nuanțe sobre, combinat cu pantaloni în dungi fine și pantofi de piele. Becali a renunțat de această dată la culorile strălucitoare sau la croielile extravagante care l-au făcut adesea remarcat la evenimentele mondene, preferând un look mai discret, în ton cu solemnitatea momentului.

Totuși, un detaliu anume nu a trecut neobservat: ceasul de lux pe care îl purta la încheietură. Este vorba despre un model exclusivist Zegg & Cerlati, realizat din aur masiv, al cărui preț se ridică la aproximativ 60.000 de euro. O piesă rară, care face parte din colecția personală a omului de afaceri, cunoscut pentru pasiunea sa pentru ceasuri scumpe. De-a lungul anilor, Becali a recunoscut în mai multe interviuri că deține o colecție impresionantă de accesorii de lux, fiecare cu o poveste aparte.

Deși pentru unii o astfel de achiziție ar putea părea o extravaganță de neconceput, pentru Gigi Becali este un simbol al succesului, dar și al respectului față de sine și de ocazie. Imaginile cu ceasul de lux pot fi văzute AICI.

Relația lui Gigi Becali cu biserica

Prezența lui Becali la evenimentul de sfințire nu a fost doar o apariție protocolară. Patronul FCSB a declarat în repetate rânduri că are o relație profundă cu Biserica Ortodoxă și că o parte semnificativă din activitatea sa filantropică este motivată de credință. De altfel, el este unul dintre principalii susținători ai lăcașurilor de cult din România, implicându-se financiar în numeroase proiecte religioase.

Din motive de organizare, Gigi Becali a primit o singură invitație la slujbă, motiv pentru care nu a fost însoțit de familie. Chiar și așa, prezența lui a fost remarcată atât de credincioși, cât și de reprezentanții Bisericii.