Obiectul pe care concurentele de la Survivor România l-au avut la ele. A fost obligatoriu pentru unele

În ambele sezoane de la „Survivor România” fanii au putut urmării în cele două echipe atât băieți, cât și fete. Vedetele autohtone din echipele Faimoșilor și Războinicilor au făcut față cu brio provocărilor. Dar, o provcare și mai mare, cel puțin pentru concurente, au fost să nu-și distrugă implanturile de silicoane. Concurente ca Simona Hapciuc, Majda Aboulumosha, Andreea Antonescu sau Raluca Dumitru au participat la „Survivor România”, având voie cu un singur lucru pentru a-și proteja sânii.

Surprinzător sau nu, concurentele de la reality-show-ul transmis de Kanal D au făcut față cu brio provocărilor și probelor grele din concurs. Majoritatea dintre acestea, pe lângă rezistență, și-au etalat și formele de invidiat în fața camerelor de luat vederi. Toate aveau un numitor comun, și anume implanturile sau silicoanele puse pentru a-și rotunji sau mării sânii.

În primul sezon, de exemplu, Ruby participa la „Survivor România” proaspăt operată la sâni, având implanturile puse doar cu câteva zile înainte de a ajunge în Republica Dominicană. De altfel vedeta anunța acest lucru, exact cu câteva zile înainte de a pleca la drum.

„Sunt proaspăt scoase din cuptor! Mă simt bine după intervenție și sper să nu am probleme major la Survivor România.

O altă concurentă la „Survivor România”, Raluca Dumitru povestește că a plecat pregătită spre Republica Dominicană, după ce a avut și ea o astfel de intervenție chirurgicală la sâni. Era la a doua intervenție, mai spune concurenta, schimbând perechea veche cu una nouă.

”Sincer să fiu, nu mi-am pus nici un moment problema că voi păți ceva, însă mi-am luat măsuri de precauție încă de la București. În bagaje mi-am pus și bustiera medicinală, cea pe care o porți după operație și care protejează foarte bine sânii. Am concurat cu bustiera la toate traseele de apă și la cele la care trebuia să mă arunc pe burtă.

În plus, nu am riscat niciodată. Atunci când trebuia să mă arunc, puneam în față mâinile, astfel că impactul se diminua la nivelul sânilor. La tobogan, întotdeauna puneam coatele și astfel îmi protejam pieptul. Tocmai de asta am avut dureri de spate, însă cu sânii n-am avut nici o problemă, din fericire”, a explicat Raluca Dumitru pentru WOWbiz.ro.