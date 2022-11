Obiectul neaşteptat pe care Regele Charles îl poartă mereu cu el. Îl are de când era copil, ce semnifică

Deși a devenit rege și are 73 de ani, Charles al III-lea, fiul regretatei suverane Elisabeta a II-a, poartă mereu cu el un obiect neașteptat. Îl are din copilărie, iar semnificația sa este specială. Despre ce este vorba? Monarhul britanic este atât de atașat de ursulețul său de pluș, încât doar unei singure persoane i-a permis să-l atingă.

Regele Charles al Marii Britanii călătorește cu ursulețul de pluș din copilărie

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii are o slăbiciune pentru ursulețul său din copilărie, care îl însoțește și astăzi peste tot, susține un biograf regal. Christopher Andersen, autorul cărții „The King: The Life of Charles III” (trad. rom – „Regele: Viața lui Charles al III-lea), spune că noul monarh, în vârstă de 73 de ani, și-a adorat atât de mult jucăria încât a permis doar unei singure persoane să o cârpească. Este vorba de dădaca sa din copilărie, Mabel Anderson.

Doar o singură persoană s-a putut apropia de jucăria preferată a monarhului

Potrivit autorului, ca tânăr prinț și la vârsta adultă, Charles a tratat ursulețul „ca pe propriul său copil”. În noua carte biografică, cel mai bine vândut scriitor american dezvăluie că Michael Fawcett a fost însărcinat să aibă grijă de jucărie.

Și dacă obiectul din pluș a avut vreodată nevoie de niște reparații, doar Mabel Anderson, dădaca din copilărie a Regelui Charles al III-lea, avea voie să se apropie de el. „Mispy”, așa cum a fost numită de Majestatea Sa, a fost chemată de Casa Regală Britanică să coasă ursulețul chiar și după ce a ieșit la pensie.

„Ajunsese la 40 de ani și de fiecare dată când acel ursuleț de pluș trebuia cusut, credeam că era propriul său copil care a suferit o intervenție chirurgicală majoră. Jucăria a mers peste tot cu Charles”, a mărturisit Christopher Andersen, scrie Daily Mail.

Fiul reginei Elisabeta călătorește peste tot cu un „scaun de toaletă personalizat”

Bona Mabel Anderson, care acum are 90 de ani, s-a alăturat Casei Regale când Charles avea nevoie de o dădacă, devenind și o bună prietenă a Reginei Elisabeta a II-a. La interviul său de angajare s-a spus că fusese singura solicitantă care „nu tremura de nervi”.

Alte dezvăluiri despre noul rege al Marii Britanii în cartea lui Andersen includ faptul că Charles al III-lea călătorește peste tot cu un „scaun de toaletă personalizat”. Autorul regal a mai susținut că, dacă este invitat undeva la cină, monarhul își aduce propriul bucătar. Totuși, scriitorul a recunoscut că aceasta este o afirmație pe care regele a negat-o anterior.