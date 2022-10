Obiectul fără de care Vladimir Putin nu pleacă nicăieri. S-a aflat rolul lui, imaginile spun totul

În timp ce șefii de stat europeni vorbesc despre noi acțiuni împotriva Rusiei, în contextul escaladărilor atacurilor pe frontul din Ucraina, liderul de la Kremlin stârnește controverse cu una dintre cele mai recente apariții. Acesta ar fi obiectul fără de care Vladimir Putin nu pleacă nicăieri. Care ar fi rolul său, de fapt.

În timp ce liderii europeni se întâlneau la Bruxelles în cadrul unei reuniuni a Consiliului European, Vladimir Putin făcea o vizită la una dintre bazele de antrenament din regiunea Ryazan din Rusia. Imaginile surprinse de la eveniment au stârnit un val de speculații în spațiul public, un detaliu atrăgând atenția multora.

Analizând imaginile, oamenii au observat că o persoană din echipa de pază a președintelui rus ținea în mână o valiză. Așa a pornit o întreagă dezbatere în mediul online. Foarte mulți susțin că în valiză ar fi, de fapt, un „nuclear football”, adică un sistem de detonare nucleară.

În condițiile în care nu există nicio metodă de a se afla care este conținutul servietei cu care Putin apare tot mai des, cei care au studiat imaginile susțin că există două mari varinte. Prima este, într-adevăr, că liderul de la Kremlin nu mai pleacă în nicio deplasare fără servieta nucleară.

A doua teorie este că servieta lui Vladimir Putin este goală sau are înăuntru un cu totul alt conținut, fiind folosită, de fapt, tocmai pentru a stârni confuzie în spațiul public și crearea sentimentului de nesiguranță în Occident.

Joi și vineri, Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European, cele mai importante teme discutate fiind luarea de măsuri suplimentare în domeniul energiei pentru asigurarea securităţii aprovizionării şi scăderii preţurilor, corelate cu măsuri de coordonare în domeniul economic.

Pe fondul escaladărilor războiului din Ucraina, Iohannis a vorbit despre importanța menținerii presiunii asupra Rusiei „prin toate mijloacele posibile”, amintind pachetele de sancțiuni deja impuse și subliniind nevoia pentru unele noi, „cu scopul „de a eroda capacitatea și voința politică de a continua războiul”.

