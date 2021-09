Obiectul ciudat la care a ajuns să facă reclamă Anda Adam. N-ai fi spus că poate face o astfel de promovare

S-a tot vorbit în spațiul public despre vedetele din România care au ajuns să facă reclamă la diferite produse doar pentru a mai câștiga un ban în plus.

De departe cea mai vocală a fost Oana Zăvoranu, care le0a pus la zid pe vedetele care promovează tot felul de produse, de la pamperși, absorbante, ochelari de soare sau ceaiuri de slăbit.

Ultima vedetă de care Oana Zăvoranu s-a legat a fost Andreea Bănică, cea care a arătat pe Instagram o conservă cu măsline verzi.

De data aceasta, Anda Adam și-a luat prin surprindere fanii și a făcut reclamă la o cameră de luat vederi, spunând că o folosește și o recomandă.

Vedeta a lansat și un concurs în care urmăritorii ei pot câștiga o astfel de cameră de luat vederi.

„Folosesc camerele acesstea de supraveghere in casa ca sa pot vedea in orice clipa, oriunde as fi, ce face fetita mea atunci cand nu sunt langa ea❗️Si impreuna cu @dlink_romania punem la bătaie 🎦 1 cameră Compact Full HD Wi-Fi @dlink_romania, model DCS-6100LH cu Night Vision, pentru 1 dintre voi 🎁”, a scris Anda Adam.