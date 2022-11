Obiectele pe care să le ai în dormitorul casei tale. Vei atrage banii și dragostea

Vrei să câștigi mai mulți bani sau să atragi partenerul potrivit în viața ta? Filosofia Feng Shui susține că toate acestea pot deveni realitate, atât timp cât ții cont de câteva secrete. Trebuie să atingi nivelul energetic fără de care transformările pe care ți le dorești nu pot să aibă loc. Vezi care sunt obiectele pe care să le ai în dormitorul casei tale.

Obiectele pe care să le ai în dormitorul casei tale

Faimoasa filosofie Feng Shui pare că are câte un leac pentru orice problemă. Construită pe principii simple, dar despre care se spune că sunt eficiente, poți să pui în mișcare toate energiile pentru a atrage dragostea în viața ta. Dacă visezi să fie iubitor și grijuliu, fix așa îl vei „obține”.

Teoriile Feng Shui spun că, dacă vrei să atragi un partener potrivit pentru tine, trebuie să fii foarte atent la dormitorul din casa ta. Această încăpere trebuie să fie plăcută, să inducă o stare de spirit caldă. Aici trebuie să te simți întotdeauna în largul tău. Este foarte important ca spațiul în cauză să fie unul primitor.

Pentru a atrage partenerul dorit în viața ta, trebuie să fii atent la ce obiecte se află deasupra și sub pat. Nu este indicat să depozitezi lucruri – valize, pantofi, cutii etc. – sub pat. Dacă procedezi astfel, energiile bune vor fi blocate, potrivit experților în Feng Shui. Ai grijă ca lenjeriile patului să aibă culori blânde, precum crem sau roz. Evită culoarea roșie.

Cum atragi banii și partenerul potrivit în viața ta

Felul în care aranjezi pernele pe pat este esențial în procesul de atrage a partenerului potrivit. Dacă vrei să regăsești iubirea, trebuie să te asiguri că pernele au pereche. Trebuie să așezi câte două în pat. Este indicat ca, alături de pat, să aprinzi și lumânări mov, despre care se spune că te ajută să găsești dragostea ușor.

Poți decora dormitorul cu cristale de cuarț roz, potrivit Feng Shui. Acestea vor atrage dragostea în viața ta. Dacă vei avea probleme pe plan relațional, vor atrage energii pozitive, încurajând astfel stingerea tensiunilor.

Ca să atragi și banii în viața ta, poți să pui pe noptieră o plantă limba soacrei. Se spune că aceasta atrage abundența într-un cămin. În materie de plante, poți opta și pentru flori în nuanțe frumoase de roz și roșu. Acestea vor schimba energia locuinței în care îți vei primi viitorul partener.

Nu în ultimul rând, ai grijă să menții întotdeauna curățenia în dormitorul tău. Lucrurile în această încăpere trebuie să fie neapărat bine organizate, pentru ca energiile pozitive să circule liniștit.