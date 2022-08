Obiectele pe care Daniela Gyorfi le va păstra toată viața. Nu renunță niciodată la ele

Daniela Gyorfi a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre lucrurile din locuința sa. Mult îndrăgita cântăreață și-a uimit din nou fanii. Spre deosebire de alte celebrități din lumea showbizului românesc, solista nu a uitat de unde a plecat. Pe vremea când nu era încă celebră, a avut parte de a adolescență plină de provocări și greutăți financiare. Află totul despre obiectele pe care Daniela Gyorfi le va păstra toată viața, indiferent de circumstanțe.

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai iubite cântărețe din lumea showbizului românesc. Artista formează un cuplu cu George Tal încă din anul 2006. Cei doi au împreună o fetiță, a cărei nume este Maria. Solista încearcă să îi ofere fetiței o copilărie cât se poate de frumoasă și să nu-i lipsească nimic.

Daniela Gyorfi a avut o viață plină de provocări, înainte să devină celebră. Nu a avut parte de posibilități financiare foarte mari. Până la vârsta majoratului, actuala cântăreață a beneficiat de pensie alimentară de la tatăl său. Ulterior însă, lucrurile s-au complicat. Mama artistei trebuia să se interneze periodic la spital, din cauza problemelor sale de sănătate.

„Nu m-am împrumutat de bani. Mai degrabă de morcovi, ceapă și de cartofi, de pe la vecini. Mai primeam și mâncare de pomană. Am apreciat oamenii care s-au gândit la noi și ne-au ajutat. În anii 90 am cântat strict pentru mâncare, într-un restaurant. Îmi dădeau mâncare ca să pot duce acasă, la mama”, povestea, în urmă cu mai mult timp, cântăreața.

După ce a devenit celebră, Daniela Gyorfi a avut grijă să mențină echilibrul. În același timp, mult îndrăgita vedetă nu a uitat de perioada începuturilor sale slabe. Din acest motiv, are grijă să nu facă risipă și să ajute fetele care, așa precum ea, nu au avut parte întotdeauna de lucrurile pe care și le-au dorit.

Cum face Daniela Gyorfi acest lucru? Ei bine, ca orice solistă, Daniela Gyorfi are o garderobă destul de bogată. Cântăreața păstrează mai ales ținutele de scenă. Deși pe acestea nu le dă niciodată, alte articole vestimentare le donează.

„Hainele de scenă nu le dau, mai ales cele paietate. Le păstrez. Am un dressing cât casa. Și Maria, fiica mea, mai îmi cere să îi păstrez câte ceva, pentru când se va face mare.

Am păstrat haine și din 1991, am ținuta de când am debutat la Festivalul Mamaia, dar și cele din videoclipuri, cele mai excentrice. Nu țin cont care e cea mai ieftină sau cea mai scumpă. Oricum, nu cheltuiesc mii de euro pe haine. Mie îmi trebuie multe lucruri. Mă mai îmbracă firmele, pe unele le cumpăr, pe altele le returnez”, a declarat Daniela Gyorfi, într-o intervenție pentru EGO.ro.