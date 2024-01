Obiectele pe care concurenții de la Survivor 2023 le primesc când intră în concurs. Crina Abrudan a spus adevărul

Provocarea de a accepta participarea la Survivor România reprezintă o experiență unică. În cadrul competiției, Războinicii și Faimoșii trebuie să îndure cele mai dure condiții de supraviețuire, să-și testeze limitele și să aducă puncte pe traseu, pentru a ajunge în marea finală. Ce obiecte primesc concurenții când ajung în junglă.

Invitată, de curând, la emisiunea lui Cătălin Măruță de pe PRO TV, Crina Abrudan a vorbit despre felul în care i-a schimbat viața experiența de la Survivor 2023.

Fosta Faimoasă le-a împărtășit admiratorilor săi care sunt obiectele pe care le primesc participanții, odată ce ajung în jungla dominicană.

Potrivit spuselor Crinei Abrudan, fiecare concurent de la Survivor primește un rucsac, la începutul competiției, în care găsești obiecte precum pelerină impermeabilă, un termos, tacâmuri și o farfurie unde își vor ține mâncarea pe care o vor găti chiar ei, la foc de tabără, cu apă de mare.

În ediția în care a fost eliminată de la Survivor, întrunind cele mai puține voturi din partea publicului suveran al emisiunii, Crina Abrudan a ținut să le mulțumească tuturor colegilor pentru experiența trăită în cadrul concursului, cu bune și rele.

„Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies.

Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici. Atât mi-a fost benefic și util să stau.

Am fost retrasă, în ultimele zile, pentru că tensiunea a fost mare și am simțit că oamenii își reproșează multe și am căzut la mijloc, între DOC și Carmen. Am simțit unde a greșit fiecare dintre ei.

I-am spus lui DOC între patru ochi unde am considerat că a greșit. Kamara, putem să rămânem la împăcarea din pădure. Dacă nu consideri asta, nu e nimic.

S-a vorbit de mine și nu am avut ocazia să mă apăr, dar îmi permit să-i transmi lui Renus că îi multumesc pentru nenumaratele săgeți pe care mi le-a trimis.”, a explicat Crina Abrudan, înainte de a părăsi consiliul Survivor.