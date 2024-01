Eliminări șocante la Survivor România 2023. Daniel Pavel i-a lăsat fără cuvinte

Eliminări șocante la Survivor România 2023. Atmosfera se va schimba complet în Republica Dominicană, după deznodământul ediției de marți, 28 martie 2023. Cele două anunțuri făcute de Daniel Pavel i-au lăsat fără cuvinte atât pe Războinici cât și pe Faimoși. Ce s-a întâmplat în timpul Consiliului din această seară.

Ediția de marți, 28 martie 2023, i-a găsit pe cei din echipa roșie cu moralul la pământ. Concurenții au făcut o scurtă recapitulare a ultimelor zile, ce au fost marcate de înfrângeri dureroase pe traseu. Pentru ei, ziua se va încheia cu un Consiliu în care vor mai pierde nu un membru, ci doi.

Tensiunile sunt încă mari în tabăra roșie, Remus Boroiu și Ionuț Iftimoaie având un schimb mai dur de replici. Iftimoaie, în vârstă de 44 de ani, a recunoscut că are și acum o atitudine reticentă în ceea ce-l privește pe colegul său de trib, despre care spune că mereu caută să arunce vina pe umerii altcuiva.

Emoțiile adevărate au venit însă la Consiliul de Eliminare. Întâlnirea celor două echipe a început cu un anunț șocant făcut de prezentatorul competiției. Daniel Pavel a dezvăluit numele primului Faimos care a părăsit în seara asta Survivor România 2023, nu ca urmare a votului publicului, ci din pricina unor probleme medicale confirmate recent de o serie de analize: Ada Dumitru.

Vestea i-a luat prin surprindere, nu doar pe Faimoși, dar și pe Războinici. Cu lacrimi în ochi, concurenta și-a luat la revedere de la colegii săi de echipă, părăsind competiția din Republica Dominicană în aplauzele tuturor celor prezenți.

„Da, într-adevăr, ovărelul meu are nevoie de puțină îngrijire. Totul va fi bine. Domnule Dan, când am ajuns în prima săptămână, am zis că mai mult de două săptămâni nu stau aici, că nu prind. După am luptat, am avut noroc de oameni frumoși, de niște amintiri incredibile. E greu să explici ce trăiești aici.

Vreau să le mulțumesc acestor oameni cu care am stat non stop împreună. Am dezvoltat idei de afaceri cu fetele de aici. Când l-am văzut pe Zanni, am zis că a venit ăsta peste noi să ne înjure… Vreau să le mulțumesc oamenilor ăstora pentru tot ce am trăit împreună. Nu știu ce să zic… să fim fericiți, bucuroși și să rămânem oameni și să vă bucurați în continuare de experiența asta”, a spus Faimoasa, cu ochii în lacrimi.