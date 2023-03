Obiectele pe care Alexia Eram le are tot timpul la ea. Unul este primit de la Andreea Esca

Foarte multe persoane preferă să aibă asupra lor câteva talismane sau obiecte aducătoare de noroc, la care renunță extrem de greu. Indiferent că ești sau nu superstițios, sigur ai avut și tu, măcar o dată, senzația că un anumit lucru îți va aduce bunăstare. La ce nu poate renunța Alexia Eram. Obiectul primit de la mama ei, Andreea Esca.

Este considerată una dintre cele mai apreciate și de succes influencerițe din România. La 22 de ani, Alexia Eram se bucură de o popularitate fulminantă în mediul online și nu numai, fiind fiica celebrei prezentatoare a Știrilor Pro TV, Andreea Esca.

Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la Revista EGO, iubita artistului Mario Fresh a dezvăluit care sunt obiectele care-i aduc noroc, cele la care nu renunță aproape niciodată.

Preocupată de aspectul său fizic, Alexia Eram nu pleacă de acasă fără creionul ei de sprâncene, pe care-l folosește adesea, ca să-și retușeze machiajul.

Talismanele Alexiei Eram au fost primite în dar de la părinții și partenerul ei de viață. Printre ele se numără o brățară pe care i-a cumpărat-o tatăl său, afaceristul Alexandre Eram, sau o jucărie de la Kinder.

„Am o jucărie de la Kinder. O am cu Mario, eu am un leu mai mic, iar el are un leu mai mare. Tot timpul am acest leu în geantă. Bine, al lui este acasă, dar al meu, ținând cont că este mai mic, îl iau cu mine.

Am multe. Am și de la mama o inimioară, pe care scrie că este acolo pentru mine tot timpul. O am mereu la mine. Am și plușurile fără de care nu plec niciodată.

Cred foarte mult în chestiile acestea. Am și o brățară pe care mi-a adus-o tata din Franța. După ce o pui, trebuie să îți pui o dorință și atunci când se rupe, se îndeplinește dorința.”, a completat vedeta pentru sursa citată.