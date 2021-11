Obiectele incredibile pe care le-a avut Viorica de la Clejani pe sub costum. Așa a cântat la Masked Singer

Viorica de la Clejani a surprins pe toată lumea în momentul în care și-a dat masca jos la emisiunea de la Pro TV. Aceasta a participat la Masked Singer, însă nu mulți au putut să o recunoască sub masca pinguinului. Iată ce secrete a avut pentru a scăpa de neplăcerile provocate de costum:

Multe vedete care au participat la Masked Singer au povestit că experiența a fost una deosebit de grea, mai ales din cauza costumelor. Viorica de la Clejani a mărturisit că nu putea să poarte masca dacă regizorii show-ului de la Antena 1 nu îi dădeau două ventilatoare.

Eu nu sunt vorbitoare de engleză, dar urechea mea este bine dezvoltată, am reușit cu multă muncă. Când am auzit de proiect, am zis că nu mă duc la așa ceva. Ioniță mă obligă de la spate, mi-a spus să mă duc.”, a povestit artista la Vorbește lumea.

De asemenea, Ioniță de la Clejani a mărturisit că a sprijinit-o și susținut-o pe soția lui pentru a participa la respectiva emisiune. Artistul a explicat că Viorica de la Clejani a fost înzestrată cu mult talent, așa că poate să treacă peste orice provocare.

Totuși, experiența nu a fost una ușoară pentru Viorica de la Clejani, mai ales pentru că a petrecut mult timp repetând piesele. Vedeta nu a putut să le spună rudelor că ea se află sub masca pinguinului, chiar dacă și-a dorit să împărtășească secretul.

„Aș fi vrut să le zic copiilor, fraților, mamei, rudelor. Când au văzut, mi-au zis că nu se poate, că am făcut-o și pe asta. Doar Ioniță știa. (…) Nu ai voie să faci nimic, la toaletă eram conduși, în camere eram separat de alte personaje.

Noi nu ne-am văzut. Aveam după noi un paznic. Am repetat, aveam mâncare, televizor, am și dormit. Plecam dimineața și mă întorceam seara, mă întrebau copiii unde sunt. A fost totul un mister.

Am rămas surprinsă, cu Mihaela Rădulescu am făcut emisiuni frumoase, Alex a jucat rolul familiei Clejani, cu Brenciu m-am întâlnit la multe emisiuni. Am plâns când am cântat melodia lui Adele.”, a mai zis Viorica de la Clejani.