Misterul exploziei de la Crevedia se adâncește. Care sunt obiectele ciudate găsite de anchetatori în sediul staţiei GPL din Crevedia. Patronii trebuie să dea explicaţii în privința acestora, mai ales că aceștia susțin că acolo nu era decât o parcare pentru șoferii firmei.

Două seifuri au fost descoperite de către anchetatorii în sediul stației GPL din Crevedia.

De asemenea, există informații conform cărora pompierii vor să golească astăzi cisterna care prezintă încă scurgeri de gaze, de la momentul exploziilor și până acum.

Principala preocupare a anchetatorilor în prezent, spun surse judiciare, este aceea de a termina cercetarea la fața locului. Referitor la gazul care se află încă în cisternă, operațiunea este una foarte grea pentru că nu există firme specializate care pot să intervină în astfel de situații.

În cazul ultimei cisterne se încearcă azi golirea ei și apoi ridicarea și mutarea din zonă, pentru a se putea deschide circulația, astfel încât oamenii să se poată întoarce după atâtea zile la casele lor.

În plus, anchetatorii vor să ia probe din gazul care se află în această cisternă. Acest lucru este foarte important dacă ne gândim că există diverse teorii la acest moment. De ce erau acele două cisterne acolo, este un prim mister. Unele guri susținând că se făcea o amestecare a gazului, ilegală, pentru obținerea de GPL.

Pentru asta, anchetatorii vor să vadă ce tip de gaz este în ultima cisternă. Rămâne de urmărit dacă toate aceste planuri vor putea fi duse la bună îndeplinire, în contextul condițiilor din teren.

Lucrurile par foarte complicate și de durată acolo, iar pericolul persistă. Între timp, primarul din Crevedia revenit cu un mesaj pe pagina socială a primăriei și a spus că cele spuse la cald în seara exploziei au fost niște declarații care nu au fost trecute prin firul gândirii, el fiind un om emotiv.

”Sunt emotiv, poate și de aceea anumite declarații pe care le-am dat au putut fi interpretate greșit. Firma respectivă, Flagas SRL, a desfășurat activități economice în comuna noastră, vindeau clienților GPL. Din 31.07.2020, am fost notificați, iar în urma unui control ISU firmei i s-a retras autorizația de incendiu.

Din acel moment am închis activitatea de comerț, firma ridicând ulterior în jurul societății un gard înalt și opac. (…) De fiecare dată când treceam prin zonă, am văzut mașini staționate în incinta societății, nu am observat vreo altă activitate. Nu am primit nicio reclamație cu privire la mirosul de gaze emanat din curtea societății, nici verbale nici scrise, arată Florin Petre, primarul din Crevedia.