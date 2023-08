Numărul morţilor în exploziile de la Crevedia creşte. Cine este a treia persoană care şi-a pierdut viaţa

Numărul morţilor în exploziile de la Crevedia creşte, din păcate. Cine este a treia persoană care şi-a pierdut viaţa. Primele două persoane moarte din cauza exploziilor de la Crevedia sunt doi soți. Soțul a făcut infarct după ce și-a văzut șoția cum arde de vie.

Încă o persoană rănită în exploziile de la Crevedia a decedat în urmă cu puțin timp. Este vorba despre un pacient care era internat la Spitalul „Floreasca” din Capitală.

Medicii au transmis că, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața pacientului.

Este vorba de un civil care se afla internat la Spitalul Floreasca, având arsuri pe aproape 90% din suprafața corpului. De asemenea, în continuare, la acest spital mai sunt internaţi 12 răniţi, toți pompieri, dintre care unul este intubat și ventilat mecanic. În plus, un alt pacient critic se află la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală.

Cu decesul de azi se fac trei morți cauzate de exploziile de la Crevedia, , iar în acest moment în spitalele din Capitală se află 24 de răniți. Ei sunt internați și la Spitalul Universitar și la Spitalul Elias.

Pacienţii în stare gravă sunt internați la Spitalele Bagdasar Arseni și la Spitalul Floreasca.

Pe de altă parte, primarul din Crevedia, Florin Petre, încearcă să se scuze după declarațiile controversate pe care le-a făcut.

Primarul spune că din cauza presiunii mediatice a dat niște răspunsuri mecanice, pe care nu le-a trecut prin firul gândirii, fiind o păersoană emotivă.

„Sunt emotiv, poate și de aceea anumite declarații pe care le-am dat au putut fi interpretate greșit. Firma respectivă, Flagas SRL, a desfășurat activități economice în comuna noastră, vindeau clienților GPL. Din 31.07.2020, am fost notificați, iar în urma unui control ISU firmei i s-a retras autorizația de incendiu.

Din acel moment am închis activitatea de comerț, firma ridicând ulterior în jurul societății un gard înalt și opac. (…) De fiecare dată când treceam prin zonă, am văzut mașini staționate în incinta societății, nu am observat vreo altă activitate. Nu am primit nicio reclamație cu privire la mirosul de gaze emanat din curtea societății, nici verbale nici scrise.

Nici pe site-urile locale. În plus, numărul de urgență 112 este la dispoziția cetățenilor. În momentul exploziilor, în acele momente de panică totală, reporterii mai multor televiziuni m-au sunat fără a realiza că este de fapt un interviu și sunt înregistrat.

Fiind profund marcat de cele văzute și simțite la fața locului, într-o stare emoțională critică, am răspuns mecanic întrebărilor fără a trece corespunzător prin filtrul gândirii. De aici confuzia creată vizavi despre faptul că aș avea cunoștințe despre activitățile economice ale firmei.

În acest moment se profită de starea mea psihică și fizică în care mă aflu și în care trebuie să-mi desfășor activitatea publică și să fac față altor solicitări cotidiene cât și presiunii mediatice”, este mesajul transmis de Florin Petre, pe pagina socială a primăriei Crevedia.