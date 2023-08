La ce distanță se pune cușca unui câine față de gardul vecinului. Mulți români nu știu și riscă amenzi usturătoare

Foarte multe persoane sunt tenatate să creadă că, după ce se vor muta la casă, provocările vor dispărea. Însă, nu este tocmai așa. Și cei care stau la casă trebuie să respecte mai multe reguli. În caz contrar, se vor aplica o serie de sancțiuni.

Foarte multe persoane care stau la casă au inevitabil și un animal de companie. De regulă, câinele este unul dintre cele mai preferate animale, în acest sens. Însă, odată cu adoptarea acestuia vin și responsabilitățile. Una dintre ele constă și în poziționarea cuștii. Fără să știm, putem supăra vecinii. Legea prevede ca mica căsuță a patrupedului să fie poziționată la o anumită distanță de gard. O întrebare pusă pe un forum de discuție a dat startul unei întregi discuții vis-a-vis de acest subiect.

”Bună seara, aș avea o rugăminte, dacă mă poate ajuta cineva: Am o rudă care are casă, împrejmuită de un gard, care separă proprietățile, respectiv de curtea vecinului. Gardul se află la o distanță de 60 cm. de peretele casei rudei mele, perete care are geamuri de la bucătărie și sufragerie.

Vecinul intenționează să plaseze cușca câinelui chiar lângă gard. Mă întreb dacă ar avea voie, ținând cont că ori de câte ori aș deschide geamurile pentru aerisire, ar intra în locuința miros de câine. Mulțumesc mult dacă mă poate ajuta cineva.”, a fost întrebarea adresată de unul dintre membrii.