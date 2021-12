Obiect misterios descoperit pe Lună. Imaginea care a șocat tot internetul e aici FOTO

Un obiect misterios a fost descoperit, recent, pe Lună. Roverul chinez Yutu-2 a captat imaginile care fac înconjurul internetului. Nava este pe drum și explorează partea îndepărtată a Lunii încă de la începutul anului 2019, ca parte a misiunii de aterizare lunară Chang’e-4 din China. Acesta are ochii ațintiți asupra unui obiect în formă de cub cu aspect ciudat pe care l-a observat, recent, în depărtare.

Vineri, 3 decembrie, Andrew Jones, un jurnalist care acoperă programul spațial chinezesc pentru SpaceNews și Space.com, a publicat, pe rețeaua de socializare Twitter, o nouă actualizare a roverului chinex Yutu-2, printr-o serie de mesaje interesante. Porecla pentru obiectul în formă de cub se traduce prin „cabană misterioasă”.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as „神秘小屋” („mystery house”), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021