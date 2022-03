Obiect luminos deasupra comunei Smeeni, Buzău. Localnicii sunt șocați: „Se mărea şi parcă se rupea ceva din el”

Fenomene bizare, fără o explicație concretă s-au întâmplat de-a lungul anilor peste tot în lume. Unele s-au dovedit a fi simple miraje, altele ar fi putut fi chiar OZN-uri, dacă e să ne luăm după adepții teoriilor conspirației. Cât despre fenomenul întâmplat în noaptea de 10 spre 11 martie a.c., pe cerul comunei buzoiene Smeeni, nu putem decât să-l catalogăm ca fenomen inexplicabil, lăsând restul teroriilor pe seama fanilor de OZN-uri.

Fie că ne place sau nu, teoria că nu am fi singuri în Univers stă în picioare. Ar fi absurd să credem că suntem singurele specii inteligente într-un univers atât de mare. Adepții teoriilor consiprației spun că, de fapt, toate fenomenele inexplicabile se datorează vizitatorilor din alte spații din vastul cosmos în care există și planeta Pământ. Acum, aceste teorii nu au fost demonstrate cu exactitate niciodată, dar, cum spuneam, nu putem pretinde că suntem singuri în Univers.

În noaptea de 10 spre 11 martie anul curent, în comuna Smeeni din județul Buzău, a avut loc un fenomen inexplicabil, dar care a cam speriat localnicii, care spun că „se mărea şi parcă se rupea ceva din el”. Unul dintre localnici a povestit cele văzute pe cer, declarând:

„Pe la 2 şi un sfert m-am trezit să merg la bucătărie ca să beau apă. Am gemuleţul exact spre Gherăseni şi când am văzut lumina aia m-am dus să o trezesc şi pe soţia mea. I-am zis, ce o fi aia, după care a început să filmeze. Eu nu am văzut niciodată aşa ceva.

Mi-a captat atenţia pentru că era ciudat. Cu ochiul liber am văzut aşa: se mărea, apoi parcă se rupea ceva din el. Pe urmă se închidea de tot, pe urmă iar se lumina. Nu ştiu ce o fi fost”, povestește un locanlnic pentru publicația Adevărul.