Oana Zăvoranu l-a umilit pe Pepe după vestea divorțului. E public, toată lumea a văzut asta

Pepe și Oana Zăvoranu s-au iubit, dar s-au despărțit. În 2011, aceștia își spuneau ”adio”. Deși s-a speculat că povestea lor de iubire s-a risipit din cauza unei relații paralele, problemele dintre cei doi au apărut de la copil; mai precis, de la lipsa lui. La scurt timp, au ajuns în fața notarului, apoi fiecare a luat-o de la capăt. Diva a început să facă acuzații și să aducă pe micile ecrane tot gunoiul adunat în atâția ani sub preș, în timp ce artistul și-a găsit parteneră, care i-a adus moștenitori și despre care se credea că va fi și ultima. Oana a apărut adesea la televizor discutând despre acest subiect, în special la începutul relației fostului soț cu noua parteneră, criticându-i acesteia cu orice ocazie aspectul fizic. Timpul le-a rezolvat pe toate. În schimb, divorțul cântărețului de Raluca Pastramă a readus sentimentele din trecut în inima Oanei, astfel că vechiul război pare să înceapă din nou.

Oana Zăvoranu, replici acide ca în vremurile bune. L-a umilit pe Pepe după vestea divorțului

16 iunie 2011 a fost ziua în care controversatul cuplu Oana și Pepe nu mai împărțeau viața nici măcar în acte. Doar într-un an, viața lor s-a răsucit la 180 de grade. Doar 12 luni le-a trebuit ca marea lor iubire să moară, căci, în 2010, Oana spunea: „Am tot ce îmi doresc. Am dragoste, am bărbatul pe care îl iubesc și care mă iubește, pe care nu l-aș da pe un miliard în lumea asta”.

Înainte de a intra la notar, tot ea afirma: „Nu mai am socru, nu mai am soț, nu mai am soacră”. Totul s-a întâmplat de ziua ei. Atunci se scria că ar fi primit exact cadoul pe care și l-ar fi dorit: libertatea. Pepe nu s-a dezmințit și și-a făcut apariția la tribunal cu daruri: tort de fructe de pădure și trandafiri albi. În doar un ceas, Pepe și Oana și-au spus definitiv ”adio”, în scris, după șapte ani de căsnicie, apoi au semnat actele și au făcut urări departe de ochii presei.

„Zi-i lu Rapunzel să facă ceva”

La divorț, cei doi nu au avut multe de împărțit, nici bani, nici mașini, nici case. Fiecare și-a luat lucrurile și, practic, a plecat cum a intrat. Întrevederile celor doi nu s-au limitat la tribunal. Au mai da ochii la Poliție și în sala de judecată. Niciunul nu voia să renunțe la plângerea penală făcută împotriva celuilalt, ea pentru violarea corespondenței, el pentru distrugere și vandalism.

Destinul…sau caracterul Oanei, i-a adus astăzi din nou în postura de a ști unul despre celălalt. Știindu-l pe fostul soț în plin divorț, actrița din ”Sacrificiul” nu a putut lăsa neatins acest subiect. A postat pe Instagram un mesaj în care critică aspectul fizic al lui Pepe, amintind și de Raluca Pastramă, pe care a numit-o ”Rapunzel”.