Oana Zăvoranu îl desființează pe Dorian Popa. L-a jignit în ultimul hal

Face ce face şi provoacă din nou scandal. De data aceasta, Oana Zăvoranu îl desființează pe Dorian Popa. “Querida” l-a jignit în ultimul hal pe îndrăgitul cântăreţ.

După ce le-a criticat săptămâni pe la rând pe influencerițele din România, Oana Zăvoranu îl desființează pe Dorian Popa. Actriţa nu s-a putut abţine şi l-a jignit în ultimul hal pe fostul jurat de la “Next Star”. Mai exact, bruneta l-a numit pe cântăreţul în vârstă de 32 de ani “mocangistul şef”.

Totul a pornit de la faptul că fanii au întrebat-o pe Zăvo dacă va vorbi, în cadrul emisiunii sale de pe YouTube, şi despre celebrul fost concurent de la “Asia Express”. Asta în ciuda faptului că Oana a jucat alături de artist în serialul “Sacrificiul”, de pe Antena 1.

Momentan, Dorian Popa nu a dorit să comenteze nimic despre cele spuse de fosta sa colegă de platou.

Timp de luni întregi, “Querida” le-a criticat pe toate vedetele din România pe paginile sale de Facebook şi Instagram, însă succesul înregistrat cu ale sale comentarii a convins-o să facă ceva mai mult. Astfel, Oana Zăvoranu are acum o emisiune pe YouTube urmărită de zeci de mii de internauţi curioşi de ce mai are de spus bruneta despre persoanele publice.

“Eu vorbesc despre «mocangioaice» de vreo doi ani. Există postări și emisiuni TV în acest sens. Dar, pur și simplu, acum am avut inspirația și acel imbold de a intra în acest subiect cu tancul. În plus, am vrut să o fac organizat, în cadrul unei emisiuni care îmi aparține și pe paginile mele de socializare în mod frecvent și controlat. Nu sporadic în cadrul unor emisiuni TV”, a explicat aceasta.