Oana Zăvoranu, anunțul momentului la final de an. Nimeni nu credea așa ceva, veste în premieră

Fanii Oanei Zăvoranu își amintesc de divorțul ei de Pepe, unul dintre motivele acestuia fiind copilul. Sau, mai bine zis, lipsa lui, cântărețul dorindu-și mult un moștenitor, care se lăsa prea mult așteptat. În urmă cu trei ani, aceasta făcea vâlvă în țară anunțând că, dacă ea și soțul Alex Ashraf se vor decide în această privință, vor apela la o mamă purtătoare. „Pentru mine, a avea copii este cea mai grea misiune”, declara diva într-un interviu oferit pentru Happy Chanel, acum un an. Astăzi, vedeta are alte gânduri despre această misiune.

Oana Zăvoranu, dezvăluiri despre sarcină. Anunțul momentului: „O să vină de curând un copil”

Oana Zăvoranu și soțul Alex au acordat un interviu pentru Star Matinal. Cuplul a dezvăluit prin câte provocări a trecut căsnicia lor, dar și ce planuri de viitor au.

„Ne-am redescoperit ca şi cuplu. Avem 4 ani de căsnicie şi 7 ani de relaţie. Ne-am unit mai mult. Am trecut printr-o perioadă mai delicată. Ne-am dat un refresh. În momentul acesta suntem mai bine decât eram noi la începuturi. Am învăţat din eşecuri. Perioada aceasta în care oamenii stau foarte mult unul cu celălalt pe cei care trebuie să îi apropie, îi apropie, iar pe cei care trebuie să îi despartă, îi desparte. La noi, perioada aceasta a aprins o flacără. Intervenise un moment de monotonie. Era mai mult o prietenie. Nu mai aveam timp unul de celălalt”, au declarat Oana și Alex.

„Dacă o să am un copil cu Alex, vreau să aibă cetăţenie americană”

Vedeta a mărturisit că a învățat din toate greșelile pe care le-a făcut, iar acum se declară o femeie împlinită alături de partenerul ei.

Cât despre copil, Oana a declarat că o să vină în curând unul: „Am avut o viaţă agitată. La 90 de ani mă văd ţiplă. Eu cred că este foarte importantă şi starea. Oana întinereşte, eu îmbătrânesc. Mie mi-a fost dor de Oana afurisită. Am simţit nevoia să fac pace cu mine. Am avut o depresie. Depresia adevărată este în momentul în care nu poţi să o explici. Nu simţeam că mai e important ce am eu de zis. Oana nu e niciodată la fel. Dacă o să am un copil cu Alex, vreau să aibă cetăţenie americană. O să vină de curând un copil”.